Nach Corona-Pause: Diese Wolfsburger Kultur-Einrichtungen öffnen wieder

Wolfsburg

Wochenlang mussten Museen und Galerien in Wolfsburg wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben. Jetzt öffnen viele Kunsteinrichtungen ihre Ausstellungen wieder, wenn auch unter strengen Hygiene-Auflagen und mit begrenzten Besucherzahlen. Die WAZ gibt einen Überblick über die Pläne der Museen.

Kunstmuseum

Das Kunstmuseum eröffnet am Samstag, 9. Mai, ab 11 Uhr. Das Museum präsentiert gleich zwei neue Fotografie-Ausstellungen: Die Werke der US-amerikanischen Künstlerin Barbara Kasten und die des Düsseldorfers Ulrich Hensel konnte das Museum wegen der Pandemie bislang noch nicht vor Besuchern zeigen. Beide Ausstellungen sind deshalb bis November verlängert. Auf der insgesamt 800 Quadratmeter großen Fläche mit den Exponaten dürfen sich maximal 80 Besucher gleichzeitig aufhalten.

„Alleskönner. 70 Jahre Bulli-Republik Deutschland“ heißt die neue Sonderausstellung im Wolfsburger Automuseum. Quelle: Roland Hermstein

Automuseum

Nach rund achtwöchiger Schließung öffnet das AutoMuseum Volkswagen bereits am Freitag, 8. Mai, wieder. Die Besucher können die Exponate der Dauer- sowie der Sonderausstellung zu den normalen Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr, in Augenschein nehmen. Die produkthistorische Sammlung des Museums zeigt mit rund 140 Exponaten den erfolgreichen Weg der Marke Volkswagen vom Käfer über den Golf bis zum Global Player auf. Die neue Sonderschau beschäftigt sich darüber hinaus mit einem besonders populären VW-Modell: „Alleskönner. 70 Jahre Bulli-Republik Deutschland.“

Stadtmuseum

Das Stadtmuseum öffnet ebenfalls am Samstag, 9. Mai. Neben der Dauerausstellung zur Wolfsburger Stadtgeschichte lockt das Museum mit der aktuellen Sonderausstellung „Diaschau. Wilhelm Marschners Wolfsburg-Fotos“. Sie zeigt die Stadt in den 50er- bis 70er-Jahren. In der Zeit der Schließung blieb das Stadtmuseum mit der Aktion „Stadtgeschichte vom Sofa“ auf Facebook in Kontakt mit treuen Gästen. „Schön, dass wir jetzt nicht nur virtuell, sondern auch wieder persönlich mit unseren Besuchern in Kontakt treten können", freut sich Museumsleiterin Monika Kiekenap-Wilhelm auf Samstag. Die Öffnungszeiten am Wochenende: Sa. 13 bis 18 Uhr, So. 11 bis 18 Uhr.

Hoffmann-von-Fallersleben-Museum

Zur Eröffnung des Hoffmann-von-Fallersleben-Museums am Samstag, 9. Mai, können die Besucher nicht nur die Dauerausstellung zum Leben und Wirken Hoffmann von Fallerslebens besichtigen, sondern auch eine neue Sonderausstellung. „ Hoffmann & Hoffmann. Der Vater und der Sohn“ präsentiert den Dichter, Germanisten und Freiheitskämpfer August Heinrich Hoffmann von Fallersleben mit seinen Porträts und seinen Sohn Franz Hoffmann-Fallersleben, mit seinen Gemälden. Hoffmanns Sohn war zu seiner Zeit ein erfolgreichen Landschaftsmaler. Die Öffnungszeiten am Wochenende: Sa. 13 bis 18 Uhr, So. 11 bis 17 Uhr.

Die Städtische Galerie, der Kunstverein und das Stadtmuseum öffnen ihre Ausstellungen ab Samstag für Besucher. Quelle: Britta Schulze

Städtische Galerie

Die Städtische Galerie im Schloss eröffnet ab Samstag, 9. Mai, einen Teil der Ausstellungsräume. Besucher sehen dann „MC-MyChoice“ – Persönliche Highlights aus der Sammlung vorgestellt von Susanne Pfleger“. Direktorin Pfleger hat neben den Kunstwerken der international bekannten Künstlerin Andrea Büttner ihre Lieblingswerke von drei weiteren Künstlerinnen für die Präsentation ausgewählt. Sie alle arbeiten auf unterschiedlichste Weise mit den Medien Fotografie, Video und Grafik. Die weiteren Ausstellungsetagen bereitet die Galerie noch für Besucher vor. Die Öffnungszeiten am Wochenende: Sa. 13 bis 18 Uhr, So. 11 bis 18 Uhr.

Kunstverein

Der Kunstverein Wolfsburg zeigt ab Samstag, 9. Mai, wieder die Ausstellung „ Folke Köbberling. Lifestyle Is Negotiable“. Wegen der wochenlangen Pause verlängert der Verein die Laufzeit bis zum 31. Mai. Es gelten die gewohnten Öffnungszeiten, samstags öffnet die Ausstellung um 13 Uhr und sonntags um 11 Uhr. Darüber hinaus wirft der Kunstpreis „arti“ seine Schatten voraus: Bis zum 18. Mai können Künstler, deren Lebensmittelpunkt und Wohnsitz in Wolfsburg liegt, ihre Werke noch einreichen. Den Preis vergibt der Kunstverein alle zwei Jahre, dem Sieger winkt ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Künstler können ihre Werke online, postalisch und am 18. Mai, unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen, auch persönlich in der Bürgerwerkstatt des Schlosses abgeben.

Junge Kunst

Die aktuelle Ausstellung „TEBEŞIR“ ist ab Samstag, 9. Mai, zu sehen. Die Künstlerin Tuğba Şimşek ist eine Zeichnerin, die mit traditionellen Materialien spontane Reaktionen auf etwas Erlebtes festhält. Der Verein hat die Ausstellung bis zum 17. Juli verlängert. Außerdem plant die Junge Kunst eine Finissage in Anwesenheit der Künstlerin. Die Ausstellung ist am Samstag von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

Die Autostadt-Manufaktur „Das Brot“ verkauft ab Freitag wieder Backwaren. Quelle: Autostadt / Matthias Leitzke

Autostadt

Die Autostadt hat bislang noch keinen Termin für die Wiedereröffnung bekannt gegeben. Stattdessen vertröstet sie ihre Besucher zunächst mit einem kulinarischen Hinweis: Ab Freitag, 8. Mai, bietet die Bio-Bäckerei „Das Brot“ wieder frische Backwaren an. Das Geschäft ist bis Sonntag, 10. Mai, jeweils von 7.30 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Wie die Bäckerei ab dem 11. Mai erreichbar ist, will die Autostadt zeitnah auf ihrer Website veröffentlichen.

In allen Museen gelten die allgemeinen Abstandsregeln und eine Maskenpflicht. Alle Einrichtungen begrenzen die Anzahl der erlaubten Besucher, viele haben sich zudem neue Wege der Besucherführung überlegt.

