Wolfsburg

929 Menschen haben sich in den vergangenen sieben Tagen in Wolfsburg nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Weitere befinden sich in Quarantäne. Wie wirkt sich das auf wichtige Bereiche wie die Feuerwehr aus?

Stadtsprecherin Elke Wichmann teilt auf WAZ-Nachfrage mit, dass der Krankenstand bei der Berufsfeuerwehr „für die Jahreszeit völlig unauffällig“ sei. Corona-Notfallpläne kommen laut Wichmann daher momentan auch nicht zur Anwendung.

Für den Fall, dass es doch zu einem größeren Corona-Ausbruch bei der Feuerwehr kommt, gibt es sie allerdings: „Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg hat hierzu ein abgestuftes Konzept“, erklärt Wichmann. Es soll Ausfälle durch Quarantäne oder Krankheit kompensieren. „Dieses Konzept kommt bereits seit Beginn der Pandemie zum Einsatz und hat sich bereits in den vergangenen Hochphasen bewährt“, sagt die Stadtsprecherin. So können beispielsweise Mitarbeitende aus dem Urlaub geholt werden, sollte sich die Personallage verschärfen.

Vor Dienstbeginn ist ein Corona-Test Pflicht

Auch unabhängig vom Konzept für den Notfall gelten für die Feuerwehr Hygienemaßnahmen, wie in anderen Bereichen auch. Wenn möglich müssen die Einsatzkräfte Abstände einhalten und Masken tragen. Zusätzliche Sicherheit sollen laut der Stadt Corona-Tests bieten: „Die sich im Dienst befindlichen Kollegen der Berufsfeuerwehr, unabhängig davon ob sie Einsatzbeamte sind oder nicht, werden zu ihrem Dienstbeginn einem COVID 19-Test unterzogen, um so sicherzustellen, dass niemand erkrankt ist bzw. infektiös Dienst versieht“, sagt Stadtsprecherin Wichmann.

Von Melanie Köster