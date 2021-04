Am Donnerstag verzeichnete die Stadt 52 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Gleichzeitig gab es grünes Licht für die bundesweite „Corona-Notbremse“. Ab Montag müssen deshalb die Schulen in den Distanzunterricht wechseln. Außerdem könnte schon ab Samstag eine Ausgangssperre in Kraft treten.