„Corona-Notbremse“: Diese Regeln gelten bald in Wolfsburg

Wolfsburg

Mit dem Beschluss der bundesweiten „Corona-Notbremse“ werden auch für Wolfsburg bald neue Beschränkungen gelten: Schon ab Samstag, 0 Uhr, könnte eine neue Ausgangssperre in Kraft treten. Sicher ist zudem, dass ab Montag alle Schulen in den Distanzunterricht wechseln. Grund für die verschärften Regeln ist neben der neuen Gesetzesgrundlage auf Bundesebene die hohe Inzidenz in Wolfsburg. Durch 52 Neuinfektionen sank sie am Donnerstag nur minimal auf 212,3. Ein neues Rekordhoch.

Nachdem der Bundestag die Änderung des Infektionsschutzgesetzes am Mittwoch mehrheitlich beschlossen hatte, haben auch der Bundesrat und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag grünes Licht gegeben.

Das neue Gesetz tritt am Samstag um 0 Uhr in Kraft

Damit muss Wolfsburg als Kommune mit einer Inzidenz von über 100 demnächst Ausgangssperren einführen. Diese könnten bereits ab Samstag, 0 Uhr, gelten – dann tritt das neue Gesetz in Kraft. Voraussetzung ist, dass Wolfsburg dafür noch offiziell erklärt, die Regelungen anzunehmen. Das ist aber eine reine Formsache.

Anders als bei der ersten Ausgangssperre ist es dann aber erlaubt, zwischen 22 und 0 Uhr alleine joggen oder spazieren zu gehen. Mit dem Auto darf nur unterwegs sein, wer einen triftigen Grund hat.

Schulen müssen in den Distanzunterricht

Zudem wechseln ab Montag alle Schulen in den Distanzunterricht. Nur für Förderschulen und Abschlussklassen soll es laut der Stadt voraussichtlich eine Ausnahme geben. Außerdem ist eine Notbetreuung geplant.

Diese Regelung basiert ebenfalls auf der Notbremse, die den Wechsel in den Distanzunterricht ab einer Inzidenz von 165 vorsieht. Die Stadt will in den kommenden Tagen weitere Infos zur Schulschließung und der Notbetreuung online auf www.wolfsburg.de/corona veröffentlichen. Die Kitas bleiben in der Notbetreuung.

Hinsichtlich der Kontaktbeschränkungen dürfte sich für die Wolfsburger wenig ändern: Ein Haushalt darf sich wie gewohnt nur mit einer weiteren Person treffen. Allerdings sieht die Corona-Notbremse vor, dass Kinder unter 14 Jahren davon ausgenommen sind. Bislang waren es nur unter 6-Jährige.

Die Geschäfte bleiben weiterhin geschlossen und dürfen nur Click and Collect anbieten. Laut dem neuen Gesetz dürfen sie aber bei einer Inzidenz von unter 150 Terminshopping für negativ Getestete anbieten.

Für Lockerungen muss die Inzidenz an fünf Werktagen unter 100 bleiben

Die strengen Regeln für Kommunen mit einer Inzidenz von über 100 gelten vorerst befristet bis zum 30. Juni. Darüber hinaus tritt die Notbremse regional außer Kraft, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt.

Spannend dürfte sein, ob die Notbremse und die darin enthaltene Ausgangssperre dieses Mal Bestand haben. Die am 13. April ausgelaufene nächtliche Beschränkung in Wolfsburg verlängerte die Stadt nicht, da das Verwaltungsgericht Braunschweig mehreren Eilanträgen gegen sie stattgab. Die Begründung: Die Stadt habe nicht ausreichend begründet, warum die Ausgangssperre als „ultima ratio“ (letztes Mittel) notwendig sei, um die Inzidenz zu senken. Allerdings: Die Ausgangssperren in Gifhorn und Peine hielt das Gericht für rechtmäßig.

Der erste Eilantrag gegen die Notbremse ist bereits beim Verfassungsgericht eingegangen

Eine Klage vor dem Verwaltungsgericht käme bei der neuen Ausgangssperre aber ohnehin nicht in Frage: Da sie auf einer auf Bundesebene getroffenen Entscheidung basiert, kann nur das Bundesverfassungsgericht Einspruch erheben. Der erste Eilantrag gegen die Corona-Notbremse ging bereits vor dem endgültigen Beschluss des Gesetzes in Karlsruhe ein.

In Wolfsburg sind bislang 79 Personen mit oder am Coronavirus gestorben. Aufgrund einer Software-Umstellung bei der Stadt gab es am Donnerstag keine Informationen zu der Zahl der Genesen und den laufenden Fälle. Eine Stadtsprecherin kündigte gegenüber der WAZ aber an, dass die Stadt die Zahlen ab der kommenden Woche wieder in gewohnter Form veröffentlicht – auch an der Berechnung ändere sich nichts.

Im Pflegeheim der AWO sind mittlerweile fünf Bewohner verstorben

In dem von einem Corona-Ausbruch betroffenen AWO Wohn- und Pflegeheim in der Goethestraße sind inzwischen insgesamt fünf Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Virus verstorben. Sieben Bewohner und zwei Mitarbeitende gelten als genesen. Aktuell sind noch zwei Bewohner und acht Mitarbeitende infiziert.

Von Melanie Köster