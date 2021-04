„Corona-Notbremse“: Ab 0 Uhr gilt in Wolfsburg eine Ausgangssperre

Wolfsburg

Jetzt ist es amtlich: Die Stadt hat am Freitagnachmittag bekannt gegeben, dass ab Samstag, 0 Uhr, eine nächtliche Ausgangssperre in Wolfsburg gilt. Diese tritt täglich zwischen 22 und 5 Uhr in Kraft.

Innerhalb dieses Zeitraums müssen die Bürgerinnen und Bürger auf dem Grundstück bleiben, auf dem sie gerade sind. Verlassen darf es nur, wer einen triftigen Grund hat. Dazu gehört zum Beispiel die Fahrt zur Arbeit. Für diese ist allerdings eine entsprechende Bescheinigung mitzuführen. Bürgerinnen und Bürger dürfen ihr Grundstück zudem bei einem medizinischen oder tiermedizinischen Notfall sowie für die unaufschiebbare Pflege und Betreuung anderer verlassen. Von der Ausgangssperre ausgenommen ist zudem die Begleitung Sterbender sowie die Versorgung von Tieren. Hierzu zählt auch das Gassi gehen.

Für Jogger und Spaziergänger gibt es eine Ausnahmeregelung

Im Vergleich zur ersten Ausgangssperre in Wolfsburg gibt es neben dem verspäteten Beginn eine weitere Neuerung: Zwischen 22 und 0 Uhr ist es erlaubt, alleine spazieren oder joggen zu gehen. Bewegung auf Sportanlagen ist in dieser Zeit hingegen verboten.

Am ersten Abend dürfen die Wolfsburger noch zwei Stunden länger vor die Tür, da das neue Infektionsschutzgesetz erst um 0 Uhr am Samstag in Kraft tritt. Es besagt, dass Kommunen, in denen die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, eine nächtliche Ausgangssperre verhängen müssen.

Die Inzidenz lag in Wolfsburg am Freitag wieder über 200

In Wolfsburg blieb die Inzidenz am Freitag hoch: Sie sank nur minimal von 212,3 auf 208,3. Am Freitag hat die Stadt 31 Neuinfektionen mit dem Virus vermeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich in der VW-Stadt daher 3280 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Davon starben 79 mit oder an dem Virus. Auf der Intensivstation des Klinikums lagen am Freitag zehn Corona-Patienten.

Im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz gelten ab Montag auch verschärfte Regeln für Grund- und Förderschulen: Sie müssen ebenfalls in den Distanzunterricht wechseln. Die Regelung gilt so lange, wie die Inzidenz in Wolfsburg über 165 ist.

Ausgangssperre endet bei Inzidenz von unter 100

Die Ausgangssperre endet erst, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt. Die sogenannte „Corona-Notbremse“ ist vorerst bis zum 30. Juni befristet.

