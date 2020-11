Wolfsburg

Maskenmuffel müssen in Wolfsburg mit einer Geldbuße von bis zu 200 Euro rechnen. Doch wo genau die Maskenpflicht gilt, darüber herrscht auch bei den Kontrolleuren nicht immer Klarheit. Der Wolfsburger Karl Heinz Delius wurde am Montagvormittag von zwei Polizeibeamten verwarnt, weil er in der südlichen Porschestraße ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs war. Ein Fehler, wie die Polizei später einräumte.

Delius wohnt in der Bebelstraße. Der 52-Jährige ist blind. Sein Weg zum Augenarzt führte ihn am Montag über den Hollerplatz zur Pestalozziallee. Dort wartete er an der roten Fußgängerampel und setzte währenddessen seine Maske auf. So wie es vorgeschrieben ist, denn die Maskenpflicht gilt laut Allgemeinverfügung der Stadt erst von der mittleren bis zur nördlichen Porschestraße.

Die Beamten nahmen seine Personalien für eine Anzeige wegen einer angeblichen Ordnungswidrigkeit auf

„Neben mir an der Ampel standen zwei Polizisten“, berichtet Delius. Nachdem er die Straße überquerte, hätten ihn die Polizisten in Höhe eines Cafés angesprochen. „Weil ich den Mund-Nasen-Schutz erst an der Ampel aufgesetzt hätte. Das wäre falsch. Angeblich gebe es durchgehend eine Maskenpflicht in der Porschestraße“, schildert Delius den Vorfall. Seinen Hinweis auf entsprechende Aushänge, wonach die Maskenpflicht südlich der Pestalozziallee nur zu den Zeiten des Wochenmarkts gilt, habe die Polizisten erstmal nicht abhalten können.

Die Beamten nahmen seine Personalien auf und kündigten an, eine Anzeige wegen einer angeblichen Ordnungswidrigkeit an die Stadt weiterzuleiten. Dort könne er sich zu dem Vorfall äußern.

Hier gilt die Maskenpflicht unter freiem Himmel Die Maskenpflicht unter freiem Himmel gilt in Wolfsburg an folgenden Orten: in der Fußgängerzone von der mittleren bis zur nördlichen Porschestraße, also ab der Pestalozziallee bis zum Willy-Brandt-Platz in der Zeit zwischen 9 und 20 Uhr. auf dem Gelände (inklusive Vorplatz) des Hauptbahnhofes, dem ZOB, dem Sara-Frenkel-Platz, dem Phaeno-Gelände und dem Gelände der Designer Outlets jeweils auf den Verkehrsflächen, die sich bis zum Straßennetz ergeben, in der Zeit zwischen 6 und 20 Uhr. in der Kaufhofpassage, im Kaufhof und dem Maximilian-Kolbe-Weg in der Zeit zwischen 9 und 20 Uhr. auf dem Gelände aller Wolfsburger Wochenmärkte und weiterer Märkte während der jeweiligen Marktöffnungszeiten. Das gilt auch für Passanten ohne Kaufabsichten, die das Marktgelände lediglich passieren. auf Parkflächen des Einzel- und Großhandels zu den jeweiligen Öffnungszeiten. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht gilt der vom Land festgesetzte Bußgeldrahmen von 100 bis 150 Euro. „Bei fahrlässigen Verstößen beträgt der Regelsatz 100 Euro, bei Vorsatz findet eine Verdoppelung statt“, erklärt eine Stadtsprecherin.

Delius wandte sich daraufhin an die WAZ. „Ich befolge die Regeln ja gerne. Aber so fühle ich mich irgendwo verschaukelt“, sagt der Wolfsburger. „Ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt.“

Für die Polizei ist der Fall erledigt

Gar nichts, versichert Polizeisprecher Sven-Marco Claus auf WAZ-Anfrage. Der verantwortliche Kollege habe sich nach der Rückkehr zur Wache noch einmal schlau gemacht und seinen Fehler bemerkt. „Er hat keine Anzeige geschrieben“, so Claus. Damit sei der Fall erledigt.

Von Florian Heintz