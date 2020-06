Corona: MHH-Arzt plant in Wolfsburg Studie mit 6000 Kita-Kindern

Wolfsburg

Wie hoch ist das Corona-Infektionsrisiko bei Kindern? Steigt mit der Öffnung der Kitas die Ansteckungsgefahr? Mediziner schätzen das Übertragungsrisiko eher gering ein. Eine Studie mit rund 6000 Kindergarten-Kindern aus Wolfsburg soll nun genauere Daten zu dieser Frage liefern. Dr. Nicolaus Schwerk, Kinderpneumologe an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), erklärte gegenüber der „Neuen Presse“ (NP), dass er eine solche Studie plant.

Warum er dafür Wolfsburg ausgewählt hat, erklärte er bislang nicht – und auch die Stadtverwaltung konnte dazu am Freitag noch nichts sagen.

Stadt Wolfsburg befürwortet den Plan

Um wissenschaftlich beantworten zu können, ob das Corona-Infektionsrisiko unter Kindern niedriger ist als das von Erwachsenen, fehlen laut Schwerk Daten. Umso mehr ruhten die Hoffnungen der MHH auf der Untersuchung, die in Kooperation mit weiteren Forschungseinrichtungen in Wolfsburg geplant sei. Wenn es nach dem Mediziner geht, beginnen die Tests bereits im September. Ob es tatsächlich dazu kommt, steht allerdings noch nicht fest, denn bislang ist die Finanzierungsfrage nicht geklärt.

Die Stadt Wolfsburg stehe dem Vorhaben positiv gegenüber, erklärt Sprecherin Christiane Groth. Erste Gespräche über eine Studie hätten stattgefunden, Details seien aber noch in der Klärung. Grundsätzlich bestehe großes Interesse daran, den Regelbetrieb in den Kindertagesstätten wieder gewährleisten zu können – dafür seien Hygienekonzepte und auch eine gute Teststrategie notwendig.

VW könnte mit Equipment helfen

Die MHH jedenfalls stehe in den Startlöchern, auch Volkswagen sei an der Unterstützung der Studie in Wolfsburg interessiert, heißt es in dem Bericht der NP. Volkswagen erklärt dazu offiziell, die Finanzierung sei noch in der Klärung. Aus VW-Kreisen wurde jedoch bekannt, dass die MHH bei VW nach Unterstützung mit Sachmitteln wie zum Beispiel medizinischem Gerät gefragt habe. VW verfügt über ein gut ausgebautes Gesundheitswesen mit eigener Abteilung und könnte deshalb die Studie unterstützen. Auch ist dem Konzern an Daten über Corona bei Kindern gelegen, da viele VW-Mitarbeiter ihre Kinder derzeit zu Hause betreuen müssen.

Kinder werden zwölf Wochen lang getestet

Der Aufwand, den der MHH-Arzt plant, wäre enorm. 6000 Kita-Kinder sollen in zwei Gruppen geteilt werden. Die eine Gruppe soll zwölf Wochen lang jede Woche per Abstrich getestet werden, dazu alle Betreuer und auch die Familien sämtlicher Kinder. Bei den anderen 3000 soll nur beim Auftreten von Symptomen getestet werden. Die Fragestellung ist: Wie kann man durch Testung Infektionen frühzeitig erkennen? Und treten in der wöchentlich kontrollierten Gruppe mehr Infektionen auf als in der anderen?

Bluttest soll Antikörper im Blut nachweisen

Geplant ist zudem ein Bluttest auf Antikörper zu Beginn und am Ende der Studie. So könne nachgewiesen werden, wie viele Kinder die Infektion tatsächlich durchgemacht haben, ohne dass sie beim Test auffielen. Der Testzeitraum soll sich von September bis November erstrecken, da für den kühleren Herbst wieder mit steigenden Corona-Fallzahlen gerechnet wird. „Sofern und sobald sich eine Durchführung der Studie abzeichnet, werden die Eltern der Kinder, die in die teilnehmenden Kitas gehen, informiert“, heißt es vonseiten der Stadt Wolfsburg. Welche Kitas an der Studie teilnehmen und ob tatsächlich 6000 Kita-Kinder in Wolfsburg getestet werden, werde in den kommenden Tagen besprochen.

Von Nina Schacht