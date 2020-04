In Wolfsburg kehrte am Wochenende ein Hauch Normalität ein

Wolfsburg

Ein wenig Leben und ein Hauch von Normalität kehrten am Wochenende wieder nach Wolfsburg zurück. Die Aufhebung der Betretungsverbote, die bevorstehenden Lockerungen was die Öffnung von Geschäften angeht und insbesondere das gute Frühlingswetter sorgten durchaus für regen Betrieb in der Stadt. Insbesondere Wochenmarkt und die Eisdielen konnten sich über Zulauf nicht beschweren.

Polizei mit Verhalten der Bürger zufrieden

Die Aufhebung des Betretungsverbots nutzten zahlreiche Wolfsburger um endich wieder ihre Runden um den Schillerteich und den Allersee zu drehen. Das die Lage weiter Ernst ist, scheinen mittlerweile aber fast alle verinnerlicht zu haben. Menschenansammlungen und Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen gab es so gut wie keine. Die Menschen hätten sich an die Regegelungen gehalten, aufgrund der Aufhebung der Betretungsverbote habe die Polizei am Samstag keinerlei Anzeigen schreiben müssen, sagte ein Polizesprecher auf WAZ-Anfrage. Auch am Sonntag behielt die Vernunft die Oberhand.

Zur Galerie Impressionen vom ersten Wochenende mit Corona-Lockerungen.

Die Geschäfte bereiteten sich unterdessen vielfach auf die Wiederöffnung am Montag vor. Die Freude war groß. Ein gutes Beispiel: Bei Sport 2000 in Fallersleben waren die Fenster am Samstag mit dem großen Schriftstück „Noch zwei Tage“ dekoriert und kündigten die Öffnung am Montag an.

Andrang vor der Mülldeponie

Richtig zur Sache ging es am Samstagmorgen beim Entsorgungszentrum am Weyhäuser Weg. Dieses öffnete seine Tore von 8 bis 14 Uhr, damit die Wolfsburger ihren Grünabafall loswerden konnten. Und anscheinend hatte sich so einiges angespart – Gartenarbeit war in den Wochen der isolation wohl angesagt. Bereits um kurz nach sieben trudelten die ersten Bürger ein, noch vor 8 Uhr hatte sich eine lange Autoschlange vor dem Enstordungszentrum gebildet.

Ein ähnlicher Anblick dürfte wohl am Montag vor den Geschäften zu erwarten sein – dann allerdings nur mit Schutzmasken.

Von Steffen Schmidt