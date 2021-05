Wolfsburg

Die geöffneten Geschäfte und Restaurants in Wolfsburg sind momentan das zarte Pflänzchen der Hoffnung nach dem langen Lockdown. Dass jetzt alle Bürgerinnen und Bürger Freiheiten wiedergewinnen, ist nach Monaten des Verzichts auch dringend notwendig. Wie fragil die Lage ist, zeigt sich allerdings unter anderem an den zahlreichen Testzentren, in denen Menschen mit Schutzkleidung am laufenden Band Abstriche nehmen müssen. Hinzu kommt: Der bange Blick auf die Inzidenz bleibt, sie liegt in Wolfsburg wieder deutlich über 50.

Falsche Versprechungen helfen niemandem

Falsche Versprechungen, vorschnelle Reden vom Ende der Pandemie oder verfrühte Feiern helfen in der jetzigen Situation deshalb niemanden. Stattdessen sollten Bürger und Politik bei aller Freude über die zurückgewonnenen Freiheiten weiterhin vorsichtig mit ihnen umgehen. Nur so kann die kleine Pflanze hoffentlich schon bald aufblühen.

Von Melanie Köster