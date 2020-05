Lockdown in Wolfsburg: Ab 63 Corona-Fällen in einer Woche wär’s wieder soweit

Wolfsburg

Viele Wolfsburger freuen sich über die weiteren Lockerungen in der Corona-Pandemie, es gibt aber auch skeptische Stimmen. Schließlich steigt auch das Risiko für einen neuen Ausbruch der Pandemie. Für so einen Fall haben sich Bund und Länder auf eine Notbremse verständigt. Dazu wird die Zahl der Neuinfektionen auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte betrachtet: Gibt es binnen sieben Tagen mehr als 50 neue Fälle pro 100 000 Einwohner, müssen umgehend neue Beschränkungen greifen. Auf die Zahl von rund 125 000 Einwohnern in Wolfsburg hochgerechnet würde das 63 neue Infizierte innerhalb von sieben Tagen bedeuten.

„Auf örtliche Ereignisse örtlich reagieren“

Die Stadt sieht zurzeit keinen Bedarf, stärkere Beschränkungen einzuführen. Oberbürgermeister Klaus Mohrs findet die Maßgabe klug. „Zurzeit ist Situation in Wolfsburg glücklicherweise nicht dramatisch, sondern eher durchschnittlich. Das bestätigt die städtische Vorgehensweise, auf örtliche Ereignisse auch örtlich zu reagieren“, sagt Stadtsprecherin Elke Wichmann.

Ende März war in Wolfsburg der Höhepunkt erreicht

Ein Blick zurück: Zählt man die von der Stadt Wolfsburg gemeldeten Neuinfizierten zusammen, wäre das heutige Limit von 63 Personen erstmals Ende März erreicht gewesen. Damals erreichte die Infektionswelle in der VW-Stadt ihren Höhepunkt. Am 20. März wurden noch 12 Infizierte gemeldet, am 27. März waren es bereits 98, eine weitere Woche später 217.

Dabei muss berücksichtigt werden, dass in diese Zahlen lokale Ausbrüche einflossen, darunter im Hanns-Lilje-Heim. Dort wurden Ende März alle der 165 Bewohner getestet – etwa die Hälfte von ihnen positiv. Als das Virus bei Mitarbeitern des Klinikums nachgewiesen wurde, folgte dort ein Massentest von 450 Mitarbeitern und Patienten. Ergebnis: 30 Beschäftigte hatten sich infiziert, außerdem zwei Patienten.

Stadt will Maßnahmen im Einzelfall abwägen

Ab April zeigten die Mitte März eingeführten Restriktionen Wirkung – die Zahl der Neuinfektionen sank deutlich. In den vergangenen sieben Tagen wurden gerade einmal vier neue Infizierte gemeldet. Erfolgt allerdings ein erneuter Ausbruch, etwa in einem Seniorenheim, könnte die Obergrenze für Neuinfektionen schnell gerissen werden.

Im Fall der Fälle will die Stadt sorgfältig abwägen. „Es muss im ersten Schritt genau geschaut werden, wie konkret der Ausbruch ist“, erklärt Wichmann. Die Frage sei dann, ob eine Einzelperson, eine Einrichtung oder eine ganze Kommune betroffen sei. Grundvoraussetzung sei, „viel zu wissen und möglichst viel zu testen“. Die Testkapazität sei deutlich besser als zu Beginn der Krise. Genaue Zahlen nennt die Stadt nicht.

Tests sind nur eine Momentaufnahme

Getestet werden wird weiterhin nur bei begründeten Verdachtsfällen. Die Kapazität bleibt begrenzt. Schon bei dem Ausbruch im Wolfsburger Klinikum wurde das deutlich, als das hauseigene Labor Unterstützung von Labors in Braunschweig und Hannover brauchte, um Hunderte Mitarbeiter und Patienten auf einen Schlag zu testen.

Flächendeckende Tests sind auch nicht sinnvoll. Bei dem Ausbruch im Wolfsburger Klinikum erklärte Gesundheitsdezernentin Monika Müller, die Tests seien nur eine „Momentaufnahme“. Sprich: Wer heute noch negativ getestet wird, kann sich morgen dann doch infizieren.

Die Untersuchungen sind also vergleichbar mit jemanden, der nachts mit der Taschenlampe in den Wald leuchtet. Man sieht einige Bäume, aber längst nicht den ganzen Wald: die Dunkelziffer der Infizierten. Umso genauer wird die Stadt nun schauen, wie sich die Lage entwickelt – und wie umsichtig sich die Bürger trotz aller wiedergewonnener Freiheiten verhalten. Noch ist die Pandemie längst nicht ausgestanden.

Von Christian Opel