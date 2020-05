Lokale öffnen am Montag: Wolfsburger Wirte klagen über fehlende Infos

Wolfsburg

Ab Montag dürfen die Restaurants und Cafés in Wolfsburg wieder öffnen. Damit die Wolfsburger möglichst sicher und zufrieden schlemmen können, müssen die Gastronomen jedoch eine Reihe von Hygiene-Auflagen erfüllen. Wie genau die aussehen sollen, haben die Gastronomen erst kurzfristig erfahren. Bei einigen sorgte das am Freitag für reichlich Unmut – gleichzeitig freuen sie sich darüber, dass sie endlich wieder öffnen dürfen.

„Wir warten auf offizielle Vorgaben, weil wir von der Stadt und der WMG bisher nichts bekommen haben“, zeigte sich Rafael Kisiala vom Café Superleggera am Freitagmittag verärgert über die Informationspolitik der Verwaltung. Um die Gäste in seinem Café in der Porschestraße bestmöglich zu schützen, hat er sich Ideen aus anderen Städten angeguckt. Eine gewisse Verunsicherung bleibe aber: „Wie viele Plätze darf ich besetzen? Sind Stehtische erlaubt?“ Kisiala freut sich, dass er wieder öffnen kann. Die Hoffnung, dass ihm der Neustart finanziell etwas hilft, sei aber zunächst gering: „Ich gehe davon aus, dass ich in den ersten Wochen 70 bis 80 Prozent weniger Gäste habe. Ich kann nicht alle Plätze besetzen und wer will schon jedes Mal ein Kontaktformular ausfüllen, wenn er nur einen Cappuccino trinkt?“

Rafael Kisiala Quelle: Archiv

Santina Curcuruto vom Restaurant La Fontana ging es am Freitag ähnlich. Sie war erleichtert, als sie am Mittag endlich eine Mail vom Verband Dehoga in ihrem Postfach fand: „Wir wussten bis heute so gut wie gar nichts. Wir hatten keine Informationen darüber, wie lange wir aufmachen können oder was die Gäste beim Essen mit ihren Masken machen sollen.“

Die Regeln bereiteten ihr zunächst Kopfzerbrechen: „Sie kommen so kurzfristig, dass ich nicht weiß, ob wir Montag öffnen können.“ Während sie am Wochenende Aushänge und Fragebögen organisiert, sorgt sie sich darum, wie die Abläufe in ihrem Restaurant aussehen können: „Ich muss extra Personal abstellen, um alles zu desinfizieren. Außerdem frage ich mich, wie ich es gehen soll, dass ich beim Servieren nicht mit den Gästen rede.“ Die Gäste, wie vom Dehoga vorgeschlagen, im 4-Minuten-Takt einzubestellen, ist für sie utopisch.

Santina Curcuruto Quelle: Archiv

Mehr konkrete Vorgaben für die Wiedereröffnung erhoffte sich am Vormittag auch Süheyl Yesilnur im Restaurant Aalto: „Wir haben Informationen vom Dehoga bekommen. Alles, was wir sonst wissen, haben wir nur aus dem Fernsehen.“ Im Aalto hat die Familie Yesilnur bereits Abstände ausgemessen, die Speisen notiert sie auf einer großen Tafel. Für die Getränke gibt es eine laminierte Karte, die die Mitarbeiter nach jedem Gast reinigen. Yesilnur sagt: „Wir sind finanziell nicht so stark betroffen, weil wir schon Geld vom Staat bekommen haben und nur ein kleiner Familienbetrieb sind. Für andere ist die Situation schlimmer.“

Süheyl Yesilnur Quelle: Archiv

Daniele Di Dio hat einen italienischen Imbiss in Vorsfelde. Der Eröffnungstermin am Montag kommt für ihn zu früh. Di Dio empfängt erst ab Dienstag oder Mittwoch wieder Gäste: „Wir wollen die Regeln der Stadt abwarten und sie erstmal umsetzen“, erklärt der Inhaber. Er rechnet nicht damit, dass in den ersten Tagen viele Gäste kommen. Seinen Imbiss hat er nur wenige Monate vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie eröffnet: „Es lief sehr gut an. Durch die Krise ist jetzt einiges weggebrochen.“ Umso mehr freut Di Dio sich, seine Gäste in der kommenden Woche wieder zu sehen: „Den ersten 20 schenke ich als Dank ein Glas Prosecco.“

Danilo Di Dio Quelle: Archiv

Norbert Steinweh, Inhaber des Vorsfelder Hof, öffnet seinen Restaurantbetrieb noch nicht, denn: „Die Gäste sind zu verunsichert. Ich habe mit einer Mannschaft besprochen, dass wir die weitere Entwicklung erst einmal abwarten.“

Auch Inge Blume vom Gasthaus Blume in Kästorf ist nur gebremst euphorisch: „Weil viele Leute einfach Angst haben, sich mit dem Corona-Virus anzustecken.“ Sie halte sich an die Vorgaben des Dehoga: Weniger Tische, desinfizieren, Mundschutz. Was sie freut: „Wir haben schon Reservierungen.“ Sie werde montags bis sonntags mittags sowie freitags und samstags auch abends öffnen – auf die genauen Zeiten-Vorgaben warte sie noch. Auch der Fenster-Verkauf gehe weiter.

Inge Blume Quelle: Archiv

Zwiegespalten ist auch Dehoga-Chefin Melanie Perricone, gleichzeitig Mitinhaberin des Lindenhof in Nordsteimke. „Wir warten auf die Allgemeinverfügung und brauchen einfach mehr Infos“, sagt sie. Natürlich freue sie sich darüber, endlich wieder öffnen zu dürfen – „Platz zur Einhaltung der Abstandsregeln haben wir ja im Lindenhof genug. Aber die Kontaktbeschränkung gelten ja weiterhin. Von Normalität sind wir noch weit entfernt.“

Das sieht Hartmut Gehrmann, Chef vom Brauhaus in Fallersleben, ähnlich: „Ich denke, es wird einen ruhigen Start geben.“ Sein Team sei gut vorbereitet, man öffne innen und außen, aber mit deutlich reduzierter Tisch- und Platzzahl. Und wichtig: „Alle Gäste müssen sich vorher anmelden.“ Die ersten Reservierungen habe er bereits bekommen.

Diese Regeln sieht der Dehoga für die Restaurants vor Während es von der Stadt Wolfsburg bis Freitagabend keine konkreten Vorgaben für die Gastronomen gab, hat der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) Handlungsempfehlungen für die Wiedereröffnung herausgegeben. Während das Dokument größtenteils Empfehlungen für die Betriebe enthält, sind darin auch einige gesetzliche Vorgaben zu finden: Wie überall, gilt in den Gaststätten der Mindestabstand. Die Kapazität der Sitzplätze sollen die Lokale auf 50 Prozent reduzieren. Überall wo es nicht möglich ist, den Abstand einzuhalten, muss das Personal Mund und Nase bedecken. Darüber hinaus müssen alle Gäste vorab einen Tisch reservieren und die Lokale die Kontaktdaten erfassen. Landesweit sind Buffets mit Selbstbedienung verboten. Wenn ein Restaurant dennoch zum Beispiel ein Mittagsbuffet anbieten möchte, müssen Mitarbeiter die Speisen anreichen. Auch die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehenden Empfehlungen bergen drastische Änderungen für die Restaurants: Der Dehoga schlägt vor, den Aufenthalt der Gäste zeitlich zu begrenzen. Außerdem sollen die Besucher zu fest vereinbarten Zeiten kommen, zum Beispiel im 4-Minuten-Takt. Auf mehrseitige Speisekarten sollen Restaurants möglichst verzichten und stattdessen auf Kreidetafeln und laminierte Karten zurückgreifen. Ihre Jacken sollen die Gäste mit zum Platz nehmen. Der Dehoga empfiehlt darüber hinaus auf Tischdecken und sonstige Tischwäsche zu verzichten. Mitarbeiter im Service und an der Theke sollen bei fehlendem Mindestabstand einen Mund- und Nasenschutz tragen und möglichst nicht sprechen, wenn sie servieren oder abräumen. Außerdem rät der Dehoga, dass sich die Gäste ihr Getränk selbst vom Tablett nehmen und Restaurants gegebenenfalls keine gezapften Getränke anbieten.

Von Melanie Köster und Carsten Bischof