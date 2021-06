Wolfsburg

Endlich wieder shoppen: Seit Anfang Juni dürfen die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger die Geschäfte wieder ohne negativen Corona-Test besuchen. Die Einzelhändler in der VW-Stadt sind deshalb erstmals seit Monaten wieder durchweg optimistisch gestimmt.

Die Wolfsburger machen wieder mehr Sport

Bei Sport 2000 in Fallersleben merkt Inhaberin Eldrid Sode die Lockerungen deutlich: „Die Leute machen wieder mehr Sport, viele haben im Lockdown zugenommen.“ Besonders gefragt seien momentan die Bereiche Nordic-Walking, Outdoor und Running. Ein echter Lockdown-Gewinner sei außerdem Tennis: „Eine Zeit lang war das eine der wenigen Sportarten, die möglich waren“, sagt Sode. Mittlerweile ist bei Sport 2000 aber auch die Ausrüstung für Fuß- und Handball wieder gefragter. Nicht nur Sode selbst ist erleichtert über die Lockerungen, sondern auch ihre Kunden: „Die meisten sind total glücklich und freuen sich einfach, wieder an den Regalen entlang gehen zu können.“

Große Nachfrage: Eldrid Sode verzeichnet vor allem in den Bereichen Nordic Walking, Outdoor und Running eine große Nachfrage. Quelle: Archiv

Bademoden sind momentan gefragt

WKS-Chef Matthias Lange spielt aktuell in die Karten, dass er Bikinis und Badehosen verkauft. „Der Juni ist ein typischer Wäschemonat“, berichtet er. Die Nachfrage sei dementsprechend groß. „Außerdem können wir uns auf unsere Stammkunden verlassen“, ist Lange dankbar. Er beobachtet: „Es gibt zum einen die Leute, die jetzt endlich wieder einkaufen möchten und zum anderen die, die wirklich Bedarf haben.“ Dass in der Gastronomie mittlerweile kein negativer Corona-Test mehr erforderlich ist, sei ein echtes Plus für die Geschäfte in der Innenstadt.

Andreas Schwarzkopf, Center-Manager der City-Galerie, sieht das ähnlich. „Seit den Lockerungen Ende Mai sowie den weiteren Lockerungen im Juni geht es wieder deutlich aufwärts“, sagt er. Die gute Nachricht: Die Erholung findet schneller statt als nach dem ersten Lockdown 2020, der Abwärtstrend sei „zumindest für den Moment durchbrochen“. Vorbei sei die Krise aber noch nicht: „Es gibt viele Unbekannte, die sich zum Teil nur schwer prognostizieren lassen. Dennoch sind wir für die zweite Jahreshälfte optimistisch“, meint Schwarzkopf.

Etwas Zurückhaltung ist in Wolfsburg weiterhin spürbar

„Wir sind sehr, sehr froh, dass die Lockerungen eingetreten sind“, sagt auch Michael Ernst, Center-Manager der Designer Outlets und Vorstandsmitglied im Verein City Marketing und Tourismus (CMT). „Nichtsdestotrotz gibt es immer noch eine Zurückhaltung bei den Kunden“, schränkt er ebenfalls ein. Auf dem Niveau von vor der Pandemie sei die Frequenz im Outlet-Center noch nicht.

Dennoch: Der Trend stimme. Die Geschäfte passen sich laut Ernst zunehmend an die gestiegene Nachfrage an und verlängern ihre Öffnungszeiten wieder.

Center-Manager Michael Ernst: Er beobachtet noch immer eine Zurückhaltung bei den Kunden. Quelle: Roland Hermstein

Einige Marken haben die Designer Outlets zwar aufgrund der Pandemie verlassen, andere kommen dafür aber jetzt neu hinzu. So zum Beispiel der Spielwarenhersteller Ravensburger. „Das Thema Mode ist während der Pandemie etwas zurückgegangen“, erklärt Ernst. Das Center stelle sich deshalb bewusst breiter auf.

Sandflächen und Buden sollen die City attraktiver machen

Crêpes, Süßigkeiten und Getränke: Momentan stehen mehrere Buden in der Fuzo. Quelle: Britta Schulze

Ernst hofft auch in seiner Position als Vorstandsmitglied des CMT, dass die Wolfsburger die wiedergewonnenen Möglichkeiten in der Innenstadt in Zukunft noch stärker nutzen. Um die City noch attraktiver zu machen, gibt es im DOW momentan Strandflächen und Essensstände. In den kommenden Wochen sollen außerdem wieder Sandburgen ins DOW kommen. In der Fuzo sollen Buden mit Crêpes und Getränken sowie neue Bänke die Wolfsburger zum Verweilen einladen.

Von Melanie Köster