Corona-Lockerungen: Was in Wolfsburg erlaubt ist und was nicht

Wolfsburg

Ob Restaurantbesuche, Gottesdienste oder Sport: Die Stadt Wolfsburg richtet sich bei ihren Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie seit 6. Mai nach dem Fünf-Stufen-Plan des Landes Niedersachsen. „Die derzeitigen Infektionszahlen geben keinen Anlass, striktere Regeln zu schaffen“, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Ein Überblick über die derzeitigen Regelungen:

Kontaktbeschränkungen

Grundsätzlich sollen Kontakte weiterhin möglichst eingeschränkt werden. Ab Montag, 11. Mai, dürfen sich aber Angehörige von zwei Haushalten wieder treffen. Es soll aber weiterhin der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden. Eine Obergrenze, wie viele Menschen aus zwei Haushalten sich so ab Montag nun treffen könnten, ist bisher nicht festgelegt.

Anzeige

Kinderbetreuung

Die private Betreuung von höchstens fünf Kindern, die nicht zum Hausstand der betreuenden Person gehören, ist wieder erlaubt. Auf diese Höchstzahl müssen auch die eigenen Kinder angerechnet werden. Die betreuten Kinder dürfen aus höchstens drei Familien stammen. Die Betreuung ist auf Tagesabschnitte beschränkt, darf also nicht ganztägig stattfinden und insgesamt nicht länger als drei Monate. Ab Montag, 11. Mai, dürfen Tagesmütter wieder in den regulären Betrieb übergehen. Ebenfalls ab Montag soll die Notbetreuung in Kitas sukzessive ausgeweitet werden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Gastronomie und Tourismus

Am Wochenende muss es noch bei der Pizza zum Mitnehmen bleiben. Ab Montag, 11. Mai, dürfen Gäste dann auch wieder in Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten Platz nehmen. Allerdings darf nur die Hälfte aller Plätze genutzt werden. Bars, Kneipen, Diskotheken und ähnliches müssen geschlossen bleiben. Hotels dürfen ab 25. Mai wieder Übernachtungen anbieten, allerdings mit einer Wiederbelegungsfrist von 7 Tagen. Der Aufenthalt in Zweitwohnungen ist kurzfristig erlaubt, Campingplätze dürfen ebenfalls wieder öffnen.

Handel und Dienstleistungen

Das dürfte insbesondere größere Kaufhäuser wie das WKS freuen: Ab 11. Mai dürfen Läden wieder die gesamte Verkaufsfläche für ihre Kunden öffnen. Bisher war die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter beschränkt. Die Restriktionen wie Hygieneschutzmaßnahmen und Maskenpflicht gelten aber weiter. Zusätzlich zu den Friseuren dürfen ab 11. Mai unter den gleichen Hygienevoraussetzungen wieder Dienstleister für Kosmetik, Maniküre, Pediküre und Massage öffnen.

Maskenpflicht

Die Maskenpflicht bleibt. In Bus und Bahn müssen die Fahrgäste Masken tragen, beim Einkaufen ist die Bedeckung von Mund und Nase für die Kunden ebenfalls Pflicht.

Bildung

An Schulen wird bereits wieder in eingeschränkter Form in Abschlussklassen und vierten Klassen unterrichtet, ab dem 11. Mai sollen stufenweise die Jahrgänge 12 und 3 dazukommen. Eine analoge Regelung gilt für die berufsbildenden Schulen. Die Schüler der übrigen Jahrgänge lernen weiterhin von zuhause aus und sollen frühestens ab dem 25. Mai wieder in die Schule zurückkehren dürfen.

Die Vorbereitung auf und die Durchführung von Prüfungen an Volkshochschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich ist zulässig. Ab 11. Mai dürfen dort Kurse wieder stattfinden – wie in den Schulen vorerst noch mit Einschränkungen.

Fahrschulen dürfen wieder den theoretischen Unterricht aufnehmen, sofern die Abstandsregeln eingehalten und Hygienemaßnahmen getroffen werden. Praktischer Unterricht ist nur mit Motorrädern erlaubt, wer Auto fahren lernen will, muss aufgrund des fehlenden Sicherheitsabstands noch warten.

Freizeit und Kultur

Autokinos, Tierparks und Museen dürfen seit dem 6. Mai wieder öffnen. Voraussetzung ist, dass unter den Besuchern ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. In Innenräumen müssen Besucher eine Mund-Nasen-Maske tragen. Auf Spielplätzen in Freien dürfen Kinder bis zum zwölften Lebensjahr unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen. Indoor-Spielplätze und Kinos bleiben geschlossen.

Sport

Sportstätten im Freien sind seit 6. Mai für alle Sportarten geöffnet, sofern 2 Meter Abstand zwischen den Sportlern eingehalten werden können. Umkleidekabinen und Duschen dürfen nicht genutzt werden. Die Freibäder sollen nach dem Fünf-Stufen-Plan des Landes frühestens am 25. Mai mit Einschränkungen wieder öffnen, für die Hallenbäder gibt es noch keinen Termin. Das Land behält sich noch die Prüfung vor, ob Indoor-Sportanlagen wie Fitnessstudios ab der dritten Stufe wieder öffnen dürfen. Das wäre somit frühestens ab 25. Mai der Fall.

Medizin

Ambulante oder stationäre Behandlungen beim Arzt, Zahnarzt oder Psychotherapeut sowie heilberufliche Versorgungsleistungen sind jetzt wieder erlaubt, ebenso der Besuch von Angehörigen medizinischer Fachberufe, insbesondere Physio- und Ergotherapeuten oder Osteopathen.

Lesen Sie auch:

Von Christian Opel