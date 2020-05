Corona-Lockerung: Das sagen Eltern und Träger zur Kita-Notbetreuung

Wolfsburg

Für Eltern ist es ein wichtiger Schritt: Ab nächsten Montag (18. Mai) soll die Gruppengröße in der Kita-Notbetreuung auf zehn Kinder ausgeweitet werden. So sieht es der Stufenplan des Landes Niedersachsen vor. In Kitas sollen künftig Kinder, die sich in Notlagen befinden, etwa bei einer Kindeswohlgefährdung, und Kinder mit besonderen Bedarfen wie einer Sprachförderung betreut werden. Ebenso auch Kinder, die sich am Übergang zur Vorschule und Schule befinden. Doch einige Wolfsburger Kita-Eltern wünschen sich, dass die Notbetreuung umfangreicher ausgeweitet wird.

Mutter: Berufstätige Eltern müssen Anspruch auf Notbetreuung haben

„Mein Mann und ich sind berufstätig. Doch wir haben keinen Anspruch auf die Notbetreuung. Es hilft uns nicht, wenn sie ausgeweitet wird“, berichtet Nicole Negro (43). Sie hat für ihren Sohn (5) eine Absage erhalten. Sobald ihr Mann wieder im Schichtdienst bei VW arbeiten müsse, werde es für die Familie schwierig. Janine Rieger-Wilhelm (41) aus Heiligendorf sagt: „Wenn beide Eltern berufstätig sind, dann müssen sie einen Anspruch haben.“ In der Kita ihres Sohnes seien die Kapazitäten nicht ausgeschöpft.

Stadt wartet auf neue Verordnung

Konkrete Vorgaben zur Notbetreuung liegen noch nicht vor. In einem offenen Elternbrief teilte Stadträtin Iris Bothe mit, dass das Kultusministerium derzeit eine neue Verordnung erarbeite. Gerechnet wird damit am Samstag. Die neuen Rahmenbedingungen sollen am kommenden Montag besprochen werden. Derzeit müssten sich Träger und Mitarbeitende in den Kitas, auf das Anwachsen der Betreuungsquote vorbereiten.

Kita-Träger planen Ausweitung der Notbetreuung

Auf die Verordnungen wartet auch Kerstin Heidbrock, Kita-Geschäftsführerin des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises. Sobald die Verordnung vorliege, möchte sie die Ausweitung der Notbetreuung im Detail planen. Thorsten Rückert vom DRK-Vorstand teilt mit: Mit der Personalplanung werde begonnen, sobald die konkreten Umsetzungshinweise vorliegen.

Vorsitzende der Kita-Eltern: Entlastung ist sinnvoll

Kathrin Preobraschenski, Vorsitzende der Stadtelternvertretung der Kitas, begrüßt die Ausweitung der Notbetreuung. „Viele Eltern befinden sich in einer schwierigen Situation“, sagt Preobraschenski. Seit Wochen seien die Kinder zu Hause, eine „Entlastung sei sinnvoll.“ Gerade für Geringverdiener oder Alleinerziehende sei es wichtig, dass Kinder betreut werden.

Private Betreuung nicht praxistauglich

Bereits erlaubt ist seit dem 6. Mai eine private Kinder-Betreuung mit maximal fünf Kindern pro Gruppe. „Diese Betreuung halte ich nicht für sehr praxistauglich. Eine Dauerlösung ist das nicht, allenfalls kann das für ein paar Stunden helfen“, sagt Preobraschenski.

Von Nina Schacht