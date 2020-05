Corona-Lockerung: So erleben die Wolfsburger die Autostadt am Wochenende

Innenstadt

Am Montag hatte die Autostadt wieder ihre Türen für das Publikum geöffnet. Ein ausgeklügeltes Konzept machte es möglich. War die Besucherresonanz in den ersten Tagen noch sehr zögerlich, kamen am Wochenende doch schon ein paar mehr Besucher. Besonders das gastronomische Angebot kam gut an.

Besucher genießen das Essen im Restaurant

„Unsere Gäste freuen sich, dass sie wieder kommen dürfen“, freut sich Katrin Greil, im Restaurant „Lagune“ für das Frühstück zuständig. Auch die Mitarbeiter sind begeistert. „Man kommt jetzt viel mehr mit den Gästen ins Gespräch.“ Denn das Buffet gibt es rein optisch noch, aber selbst bedienen darf man sich nicht. Das Personal in der Lagune stellt das Frühstück auf Ansage zusammen und reicht es dem Gast.

In der „Lagune“ stehen mit dem neuen Sicherheitskonzept noch 100 Sitzplätze zur Verfügung. Hatten sich für den ersten Tag nur 20 Gäste angemeldet, waren es am Samstag schon 80 Besucher beim Frühstück. Täglich von 8.30 bis 11 Uhr gibt es Frühstück. Danach wird geschlossen. Von Mittag bis zum Abend gibt es im Beefclub Essen.

Kinder malen ihre Wunschpizza

Auch die Pizzeria AMano hat geöffnet. Die war am Samstag ebenfalls gut besucht. Die Wunschpizza lässt sich aufgrund der Hygienvorschriften nicht mehr selbst belegen, ganz darauf verzichten müssen die Kinder, die das gerne nutzen, aber nicht. Die Wunschpizza wird jetzt einfach aufgemalt mit den Wunschzutaten und dann so bei der Bestellung eingereicht.

Auch das restliche Gelände mit dem Zeithaus und den Markenpavillons ist natürlich zugänglich. Hier weist ein neuer Rundgang den Besuchern den Weg, damit man sich nicht in die Quere kommt und die Abstände so leicht einzuhalten sind. Für Abholer gibt es einen gesonderten Rundgang, um schneller zum neuen Auto zu kommen.

Besucher: Schön, dass die Autostadt wieder geöffnet ist

Auf dem Weg war am Samstag auch Sven Röbling aus Bielefeld mit seiner Familie unterwegs. Er holte seinen neuen Tiguan ab. Die Wiedereröffnung der Autostadt kam für ihn genau zur rechten Zeit. „Wir hatten von Anfang an den heutigen Tag als Abholtermin“, erklärt er. Er war schon öfter in der Autostadt, um ein Fahrzeug abzuholen. „Es ist zwar schon eine etwas andere Stimmung. Aber es ist schön, dass wieder auf ist.“

Besichtigt hat die Familie dann auch gleich den neuen Star im VW-Pavillon. Der Golf 8 GTI ist zwar schon eine Weile da, aber erst seit der Öffnung am Montag für das Publikum zu sehen. Auch das T-Roc Cabriolet, das in diesem Jahr rauskommt, ist schon im Pavillon zu sehen.

VW-Pavillon: Besucherstrom steigert sich

Die Besucher kommen gut mit dem Leitsystem und den Hygienevorschriften zurecht, erklärt Annika Heinz, die im VW-Pavillon arbeitet. „Die Leute gehen alle sehr locker damit um, dass sie sich an ein paar Regeln halten müssen“, sagt sie. Aber das sei jetzt nach einigen Wochen Einschränkungen durch Corona ja auch schon relativ normal für die meisten Menschen. „Das hat man schon so drin.“ Nach einem schleppenden Beginn habe sich der Besucherstrom im VW-Pavillon über die Tage schon gesteigert.

Sofort richtig los ging es im Metropol-Shop. „Unsere Stammkunden und auch die Mitarbeiter haben schon darauf gewartet, dass es wieder losgeht“, erklärt Marie-Luise Mähler. Das liege vor allem an der besonderen Auswahl. Man habe viele Produkte, die es in Wolfsburg sonst nicht zu kaufen gebe, zum Beispiel aus dem Bereich Food Trend und Upcycling. Insgesamt 15 Besucher dürfen gleichzeitig in den Shop. Um da den Überblick zu behalten, bekommt jeder am Eingang eine Einkaufstasche, die am Ende wieder abgegeben und desinfiziert wird.

An Himmelfahrt wird Besucheranstieg erwartet

Von den erlaubten 2950 Besuchern am Tag ist man noch etwas weg. Aber aufgrund der ersten Resonanz ist man sich in der Autostadt sicher, dass die Besucherzahlen weiter ansteigen werden. Vor allem in Richtung Himmelfahrt werden mehr Gäste erwartet.

