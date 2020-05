Corona-Lockerung: Hilft Eltern eine private Kinderbetreuung?

Arbeit, Kinderbetreuung und Haushalt: Für viele Eltern ist die Corona-Krise eine extreme Belastung. Einige Kinder haben in der Notbetreuung der Kitas einen Platz. Doch viele Eltern müssen ihre Kinder zu Hause betreuen. Und ein Ende ist für einige nicht in Sicht. Ist die private Kinderbetreuung von Freunden, Bekannten und Nachbarn dann eine Alternative? Und was muss dabei berücksichtigt werden?