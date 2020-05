Corona-Lockerung: Deshalb will die Stadt die Jugendzentren wieder öffnen

Wolfsburg

Geschlossene Schulen und Kitas, kein Sport in den Vereinen und ein Treffen im Jugendzentrum nicht möglich: Junge Menschen sind in den letzten Wochen nahezu vollständig aus dem öffentlichen Leben und dem öffentlichen Raum verschwunden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Nun soll die Kinder- und Jugendarbeit in Wolfsburg wieder hochgefahren werden.

Nach Zwangspause: Wiedereröffnung der Jugendzentren geplant

Um schnell aus der Zwangspause wieder zurück zu kehren, appellierte die Wolfsburger Kinder- und Jugendarbeit an die Landesregierung, wieder aktiv werden zu dürfen. Das teilt die Stadt mit. Seit nunmehr acht Wochen bestehe die Lebensrealität junger Menschen aus stark eingeschränkten Kontakten zu Gleichaltrigen, massiven Einschränkungen der Freizeitgestaltung und kaum Freiräumen abseits des Elternhauses. Doch die Wiedereröffnung von Kinder- und Jugendeinrichtungen könnte einen wichtigen Beitrag zur sozialen Teilhabe und Partizipation junger Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie leisten. Das vorhandene kreative Potential der Kinder- und Jugendarbeit solle genutzt werden.

Stadträtin: Interessen der Jugendlichen berücksichtigen

Dazu Stadträtin Iris Bothe: "Die Interessen und Bedürfnisse von Jugendlichen werden im Zuge der Lockerung von Beschränkungen immer noch zu wenig berücksichtigt. Die Folgen der Krise und deren Bewältigung betreffen junge Menschen nicht nur in der Gegenwart, insbesondere die entstehenden Kosten werden sich auf ihre Zukunft auswirken."

"Co-Working-Spaces" für Schüler geplant

"Die Wolfsburger Kinder- und Jugendarbeit ist bereit für den Neustart", so Katharina Varga, Leiterin des Geschäftsbereiches Jugend. Neben Kleingruppen- und Kreativangeboten sei auch die Unterstützung von Home-Schooling in Form von "Co-Working-Spaces" für Schüler geplant. Die Kinder- und Jugendarbeit biete Möglichkeiten für Bewegung und Sport, aber auch zum „Chillen“ und Abhängen.

Stadtjugendpfleger: Keine langfristigen Verbote

Verbote sind für Stadtjugendpfleger Gunnar Czimczik langfristig der falsche Weg aus der Krise: "Der größte Teil der Jugendlichen versteht die Gründe für die Einschränkungen und wird verantwortungsvoll mit der neu gewonnenen Freiheit umgehen und sich an die Regeln halten", davon ist Czimczik überzeugt.

Bei ihren Forderungen beruft sich die Stadt auf eine aktuelle Studie der Universitäten Hildesheim und Frankfurt. Jugendliche fühlten sich demnach nicht ausreichend gehört und sehen sich auf die Rolle als Schüler reduziert. In der öffentlichen Diskussion werde vor allem nach Bedürfnissen der Wirtschaft und von Eltern als Arbeitnehmer gefragt. Kinder und Jugendliche tauchten in den tagesaktuellen Diskussionen nur auf, wenn es um Schulabschlüsse oder Regelverstöße gehe.

