Corona-Lockerung: Deshalb werden Blutspenden dringend gebraucht

Wolfsburg

In den Krankenhäusern finden wieder geplante Operationen statt. Für viele Menschen ist das eine Erleichterung. Doch damit steigt auch der Bedarf an Blutkonserven. Das teilt das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) in einer Pressemitteilung mit. Die aktuellen Bestände an Blutkonserven seien auf einem kritischen Level. Und die Lage wird durch den Pfingstmontag erschwert. Denn: Aufgrund des Feiertages fehlt ein kompletter Spendetag.

Sonder-Blutspendetermin aufgrund von Pfingsten

Aus diesem Grund bietet das DRK Wolfsburg am Samstag, 20. Mai, im Wolfsburger Ratsgymnasium, Pestalozziallee 2, eine Sonder-Blutspende an. Jürgen Teichmann, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins bedankt sich bei der Stadt und dem Ratsgymnasium für die Unterstützung. Gemeinsam mit Peter Friedsch, Gebietsreferent beim DRK-Blutspendedienstes NSTOB, freut er sich, dass eine Blutspendeaktion am Ratsgymasium möglich sei. „So haben wir die Möglichkeit, einen weiträumigen und absolut kreuzungsfreien Ablauf der Blutspende zu garantieren“, heißt es in der Mitteilung.

Anzeige

DRK : Blutplättchen sind nur wenige Tage haltbar

Friedsch weist zudem darauf hin, dass wegen des langen Wochenendes Blutspenden besonders dringend gebraucht werden: „ Blutplättchen, also die Thrombozyten, sind nur wenige Tage haltbar. Deshalb brauchen wir am Pfingstsamstag zahlreiche Blutspender, damit wir auch direkt nach Pfingsten die Versorgung sicherstellen können.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Blutspende in Corona-Zeiten: Das sind die Vorsichtsmaßnahmen

Bei der Blutspende haben der Schutz der Spender, der Mitarbeiter und der Ehrenamtlichen oberste Priorität, wie das DRK mitteilt. Blutspender erhielten Informationen und eine Messung der Körpertemperatur vor Betreten des Spendelokals. Es muss ein Mundschutz getragen werden. Die Spender werden gebeten, möglichst mit einem eigenem Mundschutz zu kommen. Bei der Blutspende stünden auch Einweg-Mundschutze zur Verfügung.

Im Spendelokal gibt es eine kreuzungsfreie Wegeführung und Desinfektions-Stationen für die Hände. Ein Mindest-Abstand zwischen Menschen an allen Stationen der Blutspende werde eingehalten. Die Aufenthaltszeit im Spenderaum solle so kurz wie möglich gehalten werden. Statt des Spender-Imbisses gebe es derzeit Lunchpakete oder Obst und einen Einkaufsgutschein. Das DRK weist darauf hin, dass es aufgrund der einzuhaltenden Mindestabstände zu Warteschlangen kommen kann.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion