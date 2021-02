Corona-Lockdown: Wolfsburger Wirtschaft schlägt Alarm

Die Vertreter der Wolfsburger Wirtschaft und der Stadt haben sich auf ein „Positionspapier zur Zukunft von Handel, Handwerk, Gastronomie und Hotellerie“ geeinigt. Zu den Kernforderungen gehören eine Beschleunigung der wirtschaftlichen Hilfsleistungen und eine breite Unterstützung der Impfstrategie sowie Aufklärungsarbeit. Besonders der stationäre Einzelhandel benötige eine verlässliche Perspektive für das Wiederhochfahren der Wirtschaft. In der Kommunikation mit Politik und Öffentlichkeit bleibe es das gemeinsame Ziel, die Belange der heimischen Wirtschaft bestmöglich in der Kommunal- und Landespolitik zu positionieren. Nach dem Lockdown solle die Kundenfrequenz in der Innenstadt „verantwortungsvoll und mit der jeweiligen Situation angemessenen Maßnahmen“ wieder gesteigert werden. Dafür sollten zeitlich begrenzte wirtschaftsfreundliche Regelungen zu Sondernutzungen und Sonderverkaufszeiten – wie zum Beispiel Sonntagsöffnung ohne Anlassbezug – ermöglicht werden. Im Rahmen eines Masterplans solle die städtebauliche Aufwertung des Hauptgeschäftszentrums Innenstadt forciert werden.