Weihnachtlicher Schmuck, neue Shops und beleuchtete Fenster – die Designer Outlets Wolfsburg ( DOW) wollen laut Center-Manager Michael Ernst trotz der Corona-Pandemie ein bisschen gute Stimmung verbreiten. Die WAZ hat nachgefragt, wie sich die Pandemie auf den Besuch im DOW auswirkt und welche neuen Shops es gibt.

Die Shops schließen seit Beginn des Lockdowns eine Stunde früher

Bereits seit einigen Wochen gilt im gesamten Outlet-Center eine Maskenpflicht. Wegen des Lockdowns bieten die gastronomischen Anbieter Starbucks und Dean&David ihre Speisen und Getränke aktuell nur zum Mitnehmen an, Frittenwerk ist vorübergehend ganz geschlossen. Die anderen Shops im Center machen zudem seit dieser Woche bereits um 19 Uhr und daher eine Stunde früher zu. Der Grund: Während die Besucherzahlen sinken, ist der Aufwand für die Shops durch die Auflagen höher. „In der Woche vor dem Lockdown kamen schon weniger Kunden und in dieser Woche sind es noch weniger. Das Kaufverhalten ist anders“, beobachtet Ernst. Diejenigen, die ins Outlet kommen, tun das eher zielgerichtet und weniger, um zu schlendern.

Namen kann er nicht nennen, der Center-Manager lässt aber wenig Zweifel daran, dass aufgrund der Corona-Pandemie „noch der eine oder andere“ Shop aus dem DOW ausziehen wird. „Man muss abwarten, ob Marken vielleicht ganz aus dem Einzelhandel in Deutschland verschwinden“, befürchtet Ernst. Er geht davon aus, dass das Weihnachtsgeschäft für viele Unternehmen ein kritischer Punkt ist, auch hinsichtlich ihrer Positionierung für die Zukunft: „Die Frage ist, wie sich die Käufer entscheiden. Ob sie mit ihren Einkäufen warten, oder ob viele sich jetzt online orientieren.“

In der kommenden Woche eröffnet ein neuer Schuhladen in den Designer Outlets

Große Lücken gibt es im Center aktuell trotzdem nicht: Vor wenigen Wochen hat der Süßwarenhersteller „Storck“ einen Shop eröffnet, am kommenden Donnerstag folgt die Marke Peter Kaiser, die hochwertige Damenschuhe verkauft. Im Januar können sich dann Pizza-Fans freuen: Die Systemgastronomie-Kette L'Osteria eröffnet eine Restaurant. Hinzu kommen diverse „Pop-Up-Stores“, also provisorische Geschäfte, die Leerstände überbrücken: In dieser Woche hat das bayrische Label Handstich, das Jacken verkauft, wieder einen Laden im Outlet-Center eröffnet. Außerdem betreibt Lindt vorübergehend einen Store mit Weihnachtsprodukten und auch die Kosmetikmarke Kneipp hat derzeit einen zweiten Shop.

Was die Kunden nicht sehen sollen: „So schnell, wie die Marken verschwinden, muss man nachvermieten. Da steckt viel Arbeit dahinter“, berichtet Ernst. Er wertet es als positives Zeichen, dass sich trotz der Corona-Krise neue Unternehmen entschließen, nach Wolfsburg zu kommen: „Wir haben uns einen sehr guten Namen gemacht. Die Marken wissen, dass das ein Standort ist, an dem man auch jetzt eröffnen kann.“

Die Weihnachtsdeko hängt bereits im Wolfsburger Outlet-Center

Positiv bleiben will der Center-Manager ohnehin: „Es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, wir müssen das Bestmögliche daraus machen.“ Dazu gehört, dass das Center trotz der Pandemie beim weihnachtlichen Schmuck ordentlich aufgefahren hat: „Wir haben nicht an der Winterdeko gespart. Denn einen Spaziergang durch die Lichterketten und die weihnachtlichen Schaufenster kann man auch jetzt im Lockdown machen.“

Von Melanie Köster