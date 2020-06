Corona-Loch im Haushalt: Darum muss Wolfsburg jetzt noch mehr sparen

Wolfsburg

Es ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten, die Wolfsburgs Stadtkämmerer Andreas Bauer dem Finanzausschuss am Donnerstagabend vorgestellt hat. Doch eines ist sicher, die Auswirkungen durch Corona auf den Haushalt sind gewaltig: Nach derzeitiger Prognose wächst das geplante zweistellige Minus im Etat um 120 Millionen auf 158 Millionen Euro – inwieweit das Konjunkturpaket des Bundes Linderung verschaffen wird, ist offen.

Defizit bei städtischen Betrieben steigt um 10,3 Millionen Euro

„Wir bewegen uns im Bereich der Prognosen und müssen teils mit pauschalen Annahmen arbeiten“, betonte Bauer. Teilweise wird aber schon deutlich, wie groß die Verluste durch den Corona-Lockdown sind: Das Defizit bei Klinikum, Bädern und städtischen Beteiligungen wie Theater und Phaeno erhöht sich um 10,3 Millionen Euro.

Durch Covid 19 sinkt die voraussichtliche Einnahme bei der Gewerbesteuer um 105 Millionen Euro, die Einkommenssteuer um 10,8 Millionen Euro. 1,5 Millionen Euro hat die Stadt zusätzlich als Soforthilfe für Wirtschaft und Vereine ausgegeben.

Stadt entgingen Bußgelder in Millionenhöhe

Weil der städtische Ordnungsdienst größtenteils mit der Kontrolle der Corona-Regeln beschäftigt war, sinken die Einnahmen durch Bußgelder um 1,6 Millionen Euro, bei den Parkgebühren um 900 000 Euro. Mehraufwendungen für den Infektionsschutz, entgangene Kita-Gebühren: Die Kosten durch Corona sind hoch, die positiven Effekte, etwa durch ein Plus bei der Gewerbesteuerumlage (9 Millionen Euro) oder nicht begonnene Bauprojekte (plus 3 Millionen Euro) fast vernachlässigbar.

Effekte durch Konjunkturpaket unklar

Noch schwieriger vorherzusagen sind laut Bauer positive Effekte durch das Konjunkturpaket. Bei der Mehrwertsteuersenkung sei unsicher, ob diese an Kunden weitergegeben werde und diese dann auch kauften, ebenso die Auswirkung auf den Gemeindeanteil. „Die beiden Effekte könnten sich auch gegenseitig ausheben“, erklärte Bauer.

Am meisten dürfte Wolfsburg helfen, dass Land und Bund die Gewerbesteuerausfälle zur Hälfte über den Solidarpakt kompensieren wollen. Unklar ist dabei aber die Berechnungsgrundlage. Je nach Modell mache das für die Stadt einen Unterschied von 35 bis 40 Millionen Euro aus. Bauer bittet bisher vergeblich um genauere Informationen aus Berlin. Jens Tönskötter (PUG) fragte nach Maßnahmen im Konjunkturpaket für bereits begonnene oder beschlossene Projekte. Doch auch da konnte Bauer nur vertrösten. „Diese Informationen haben wir noch nicht.“

Wolfsburg muss noch mehr sparen

Belastbarere Zahlen gibt es bei der höheren Beteiligung von Land und Bund an den Kosten für Unterkünfte von Sozialhilfeempfängern – das entlastet Wolfsburg in den Jahren 2020 und 2021 um 8 bis 9 Millionen Euro. Doch vieles ist noch nicht konkretisiert, etwa höhere Zuschüsse für den Nahverkehr oder den Ausbau von Schulen und Kitas. „Wir müssen frühzeitig wissen, was wie gefördert wird. Da müssen wir nah dran sein“, rät Bauer.

Klar ist schon jetzt, dass Wolfsburg mehr sparen muss. Die Verwaltung müsse das den Bürgern klar kommunizieren, sagt Bauer. „Es sind große Einschnitte. Einige gewohnte Leistungen wird man in Qualität und Anzahl nicht mehr anbieten können.“ Marco Meiners ( FDP) bat die Verwaltung schon einmal um eine Liste mit bereits vom Rat beschlossenen, aber noch nicht begonnenen Maßnahmen. „Wir müssen uns einen Überblick verschaffen, was drängt und was man gegebenenfalls vertagen könnte“. Bauer sagt, die Verwaltung arbeite bereits daran.

Mehrwertsteuersenkung bereitet Probleme Ratsherr Ralf Krüger ( SPD) befürchtet, dass wie der Handel auch kommunale Dienstleister Probleme durch die kurzfristige Senkung des Mehrwertsteuersatzes bekommen. Vom 1. Juli bis 31. Dezember soll die Umsatzsteuer von 19 auf 16 Prozent gesenkt werden (reduziert von 7 auf 5 Prozent). „Wir soll das bei Busfahrkarten oder Freibadtickets umgesetzt werden?“ Das Problem sieht Stadtkämmerer Andreas Bauer ähnlich. Der Effekt etwa bei Parkgebühren sei gering, der Aufwand für die zweimalige Umstellung der Automaten im Zeitraum enorm hoch. Die Frage sei, ob die Senkung an den Bürger weitergeben werden soll. „Auch zeitlich ist das ein großes Problem. Vieles werden wir zum 1. Juli nicht umsetzen können.“

