Wolfsburg

Die Corona-Lage in Wolfsburg bleibt angespannt: Im Vergleich zu Freitag hat die Stadt am Montag 63 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Zudem befinden sich im Klinikum momentan neun Infizierte in intensivmedizinischer Behandlung. Positiv ist, dass die Impfkampagne mit einem Impfwochenende und weiteren Einladungen von Berechtigten an Fahrt aufnehmen soll.

Am Samstag verzeichnete die Stadt 34 Neuinfektionen, am Sonntag 23 und am Montag sechs. In den vergangenen sieben Tagen haben 212 Personen ein positives Corona-Testergebnis erhalten. Die Inzidenz sinkt von 184,1 auf 170,5. Allerdings ist dies nach dem Wochenende häufiger zu beobachten, da sich weniger Menschen testen lassen als unter der Woche. Dass die Lage weiter angespannt bleibt, zeigt ein Blick in das DIVI-Register: Dort vermeldete das Klinikum am Montagnachmittag neun Corona-Patienten auf der Intensivstation. Am vergangenen Freitag waren es sieben und Ende Februar lag die Zahl noch bei durchschnittlich drei.

Die Impfquote liegt in Wolfsburg bei 16,8 Prozent

Immer montags gibt die Stadt zudem die Impfzahlen bekannt: Bis Freitag haben 20 878 Wolfsburgerinnen und Wolfsburger eine erste Spritze gegen das Coronavirus erhalten. Das entspricht einer Impfquote von 16,8 Prozent. In der vergangenen Woche hatte sie noch bei 13,7 gelegen. Von den Geimpften haben 8025 bereits eine zweite Dosis erhalten.

Hinzu kommen einige Impfungen in Wolfsburger Arztpraxen. Ihre Zahl erfasst die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen. Im Bezirk Braunschweig, zu dem neben Wolfsburg und Braunschweig auch, Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine, Salzgitter und Wolfenbüttel gehören, haben bis Montagmittag 23 294 Impfungen stattgefunden.

Testzentrum verlängert Öffnungszeiten Das private Corona-Testzentrum in der Porschestraße 48/50 war das erste seiner Art in Wolfsburg. Jetzt hat es seine Fläche vergrößert und die Testkapazitäten verdreifacht. Außerdem sind kostenlose Bürgertests ab sofort länger als bisher möglich: Sie können montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr in Anspruch genommen werden. Termine sind über die Website des Betreibers online buchbar: www.deincoronatestzentrum.de Notfalls sind auch Besuche ohne vorherige Anmeldung möglich.

In dieser Woche ist das Impfzentrum auch Samstag und Sonntag geöffnet

In dieser Woche soll die Zahl der Impfungen in Wolfsburg deutlich steigen: Das Land Niedersachsen hat für den 24. und 25. April ein „Impfwochenende“ ausgerufen, mit dem es die lange Warteliste bei den über 70-Jährigen abarbeiten will. Für die zusätzlichen Impfungen mit Astrazeneca öffnet das Wolfsburger Impfzentrum außer der Reihe am Samstag von 8 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr – normalerweise ist es montags bis freitags geöffnet. „Es werden dafür keine zusätzlichen Mitarbeiter benötigt“, sagt Stadtsprecherin Christiane Groth. Derzeit arbeiten im Impfzentrum täglich 45 bis 60 Personen, hinzu kommen circa zehn im Backoffice. Alle Wolfsburger, die sich an diesem Wochenende impfen lassen können, erhalten dazu eine Einladung vom Land.

Das Impfzentrum im CongressPark: In dieser Woche ist es zusätzlich am Samstag und am Sonntag geöffnet. Quelle: Roland Hermstein

Ab der kommenden Woche erhalten über 60-Jährige eine Einladung

Niedersachsen verschickt momentan zudem weitere Impfeinladungen. Ab Montag, 26. April, sollen Bürgerinnen und Bürger über 60 Jahren eine Einladung erhalten. Aktuell bekommen Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen wie zum Beispiel Asthma ihre Schreiben vom Land. Um herauszufinden, welche Personen berechtigt sind, hat das Land auf Daten von den Krankenkassen zurückgegriffen. Dabei kam es jedoch zu Fehlern: Aus der Region Hannover sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen junge Menschen ohne Vorerkrankungen fälschlicherweise Impfeinladungen erhielten.

Von Melanie Köster