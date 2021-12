Wolfsburg

116 neue Corona-Fälle am Samstag (60) und Sonntag (56) meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) für Wolfsburg. Am Sonntag liegt die Inzidenz 282,2 (Vortag 249,5). Seit Samstag gilt in der Volkswagenstadt: Personen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben, sind von der aktuellen Testpflicht im Rahmen von 2G plus ausgenommen.

Zum frühestmöglichen Zeitpunkt einer Booster-Impfung stellt die Stadt Wolfsburg folgendes klar: In den Impfzentren wird die Booster-Impfung gemäß Stiko-Kommission in der Regel frühestens fünf Monate nach der Zweitimpfung bzw. beim nur einmalig geimpften Impfstoff Johnson&Johnson frühestens vier Wochen nach der letzten Corona-Impfung als sogenannte Booster-Impfung verabreicht. Personen, bei denen diese Frist noch nicht verstrichen ist, können sich zunächst noch nicht boostern lassen und müssen sich weiterhin im Rahmen von 2G plus testen lassen.

Genesene Personen mit zwei Impfungen brauchen auch keinen Test

Als Personen mit erfolgter Booster-Impfung gelten auch genesene Personen, die bereits eine zweite Impfung erhalten haben. Personen, die nach der Genesung lediglich eine Impfdosis erhalten haben, gelten hingegen als vollständig geimpft und müssen sich auch weiterhin testen lassen, bevor sie Einrichtungen, Betriebe oder Veranstaltungen besuchen, für die die 2G-Plus-Regelungen gelten.

Seit Beginn der Pandemie haben sich jetzt insgesamt 6818 Menschen in Wolfsburg mit dem Coronavirus infiziert. Laut Divi-Intensivregister wurden am Sonntagmorgen vier Personen mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt, davon drei mit Beatmung. Es gab keine neuen Todesfälle. Insgesamt sind 103 Menschen in Zusammen mit einer Corona-Infektion gestorben.

2G-plus-Regel gilt in vielen Bereichen

Seit Mittwoch gilt in der VW-Stadt in vielen Bereichen die „2G-plus-Regel“. Während Ungeimpfte weiterhin gar keinen Zutritt zu Restaurants, Theatern oder Kinos haben, müssen Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen – ausgenommen seit Samstag sind alle Personen, die eine Booster-Impfung vorweisen können. Auch körpernahe Dienstleister wie zum Beispiel Friseure und der Sport im Innenbereich sind von der neuen 2G-plus-Regel betroffen.

Der Test kann laut der niedersächsischen Verordnung entweder in einer offiziellen Teststation oder als Selbsttest unter Aufsicht erfolgen. Die 2G-plus-Regel gilt auch bei privaten Treffen mit mehr als 15 Personen drinnen. Bei Treffen draußen reicht ein 2G-Nachweis. Auf der Bund-Länder-Konferenz am Donnerstag haben sich die Politiker außerdem für die 2G-Regelung im Einzelhandel ausgesprochen.

Weihnachtsmarkt findet nur noch als To-Go-Angebot statt

Außerdem gibt es ab sofort wieder eine FFP2-Pflicht für alle. Medizinische Masken sind in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder für einen Besuchs- und Kundenverkehr zugänglich sind, nicht mehr gestattet. Die Regel betrifft auch Veranstaltungen mit mehr als 15 Teilnehmern. Die Stadt Wolfsburg hat darüber hinaus für die Wochenmärkte wieder eine Maskenpflicht verhängt. Der Weihnachtsmarkt wurde deutlich verschmälert und umgebaut.

In Wolfsburg sind mittlerweile 76,9 Prozent der Bürgerinnen und Bürger einmal gegen das Coronavirus geimpft.73,8 Prozent gelten als vollständig geimpft.

Von der Redaktion