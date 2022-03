Wolfsburg

Die Inzidenz steigt wieder rapide an, täglich gibt es viele neue Corona-Fälle: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag eine Inzidenz von 1652,9 für Wolfsburg (Vortag: 1502,7) Damit liegt die VW-Stadt wieder über dem Landesdurchschnitt. 444 neue Corona-Fälle gibt es.

549 neue Corona-Fälle gab es Wochenende, 206 am Montag. Und die Zahl der Neuinfektionen dürfte sogar noch höher liegen, denn das Gesundheitsamt kann aktuell wegen eines hohen Krankenstandes und der rasanten Entwicklung nicht alle Fälle erfassen.

Aktuell stecken sich nach Angaben der Stadt Wolfsburg vor allem Menschen über 60 Jahren mit dem Virus an. In den vergangenen sieben Tagen gab es insgesamt 2047 neue Infektionen in Wolfsburg. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit insgesamt 23.507 Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus ist auf 142 gestiegen.

Corona-Patient auf der Intensivstation. Quelle: Fabian Strauch

In Niedersachsen liegt die Inzidenz am Montag bei 1478,6 (Vortag: 1400,9). Im Nachbar-Landkreis Gifhorn liegt der Wert bei 1622,8 (Vortag: 1606,4) und in Helmstedt bei 399,9 (Vortag: 418,5).

Sechs Patienten liegen auf der Intensivstation

Die Zahl der Corona-Patienten auf der Intensivstation im Klinikum ist nach einem kurzen Anstieg wieder zurückgegangen: Nach dem Divi-Intensivregister mit Stand Dienstagmorgen befinden sich weiter sechs Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation, zwei davon müssen invasiv beatmet werden. Von den 22 Intensivbetten sind 17 belegt.

Derweil kommt es wegen eines hohen Krankheitsstandes im Wolfsburger Gesundheitsamt erneut zu Verzögerungen beim Erfassen der Corona-Fälle: Obwohl die Mitarbeitenden in Schichten auch am Wochenende arbeiten, sei der derzeitige Meldeverzug mit der aktuellen Personaldecke nicht binnen Tagen aufholbar, teilt die Stadt. Der Meldeverzug wird sich demnach noch auf unbestimmte Zeit hinziehen. Eine ähnliche Situation gab es bereits im Herbst 2021.

Viele Erkrankte warten aktuell auf ihre Quarantäne-Verordnung

Viele an Corona erkrankte Personen warten derzeit auf ihre Quarantäne-Verordnung. Grundlage für das Erstellen der Verordnung durch das Gesundheitsamt ist das Vorliegen eines positiven PCR-Tests, der automatisch an das Gesundheitsamt übermittelt wird - ohne einen PCR-Test werden infizierte Personen nicht erfasst und erhalten keine Quarantäne-Verordnung!

Unter anderem ist in den Unterlagen, die den erkrankten Personen seitens des Gesundheitsamtes per Post zugestellt werden, die Bescheinigung für den Arbeitgeber enthalten. Der Geschäftsbereich Gesundheit bittet die Arbeitgeber um Verständnis und Nachsicht: Die Bescheinigung wird kommen, jedoch später als gewohnt.

PCR-Test: Er ist die Grundlage für das Erstellen einer möglichen Quarantäne-Verordnung durch das Gesundheitsamt. Quelle: Henning Kaiser/ dpa

Personen, die nach einem positiven Schnell- bzw. Bürgertests auf das Ergebnis ihres PCR-Tests warten, müssen sich auch in der Wartezeit in Quarantäne begeben.

Abschied von der 2G-plus-Regel: Seit Freitag gilt die 3 G. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Weitere Corona-Lockerungen in Kraft getreten

Trotz der hohen Inzidenz gelten seit Freitag, 4. März, in Niedersachsen weitere Corona-Lockerungen: Bei körpernahen Dienstleistungen entfällt die 3G-Regel, es gilt nur noch eine FFP2-Maskenpflicht. Die zulässige Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen ist erhöht worden. Beim Sport gilt drinnen und draußen die 3G-Regel. In Restaurants und in Hotels gilt jetzt ebenfalls 3G, im Außenbereich entfällt die Testpflicht.

Impfungen mit Novavax

Am Sonntag fanden die ersten Impfungen mit dem proteinbasierten Impfstoff Novavax im Wolfsburger Rathaus statt. Am Montag und Dienstag wurde dieser Impfstoff im Impfzentrum in der City-Galerie verimpft.

Novavax-Impfungen am Sonntag im Wolfsburger Rathaus. Quelle: Roland Hermstein

Impfen vor der Haustür

Die Stadt bietet neue Impfangebote an: Das Gesundheitsamt impft mit seinen mobilen Teams in den kommenden Wochen verstärkt in den Wolfsburger Ortsteilen. Jeweils von 13 bis 19 Uhr werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen für Personen ab 12 Jahren angeboten. Geimpft wird mit mRNA-Impfstoffen (BioNTech/Moderna) entsprechend der aktuellen Stiko-Empfehlungen. Eine vorherige Terminvereinbarung oder Anmeldung über das Impfportal ist nicht erforderlich, je nach Aufkommen kann es allerdings zu Wartezeiten kommen.

Das sind die Termine:

– Ehmen: 16. März, Gemeindehaus, Am Küsterberg 9

– Velstove: 23. März, Ort wird noch bekannt gegeben

– Kästorf: 30, März- Mehrzweckhalle (Clubraum); Im Wiesengrund 21

– Nordsteimke: 6. April, Sporthalle (Nebenraum), Steinbekerstraße 35

Telefonische Impfberatung für Unentschlossene

Ergänzend dazu bietet die Stadt Wolfsburg eine telefonische Impfberatung für bisher nicht geimpfte Bürgerinnen und Bürger an. Zunächst jeweils dienstags und donnerstags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr steht unter Tel. 05361 28-5090 ein Ärzteteam bereit, um über die Impfung gegen Corona aufzuklären und Fragen zu beantworten. „Wir wollen für alle Bürgerinnen und Bürger, die Fragen zu Corona haben oder unsicher sind, ob sie sich impfen lassen sollen, ein Angebot und eine qualifizierte Anlaufstelle schaffen“, so Gesundheitsdezernentin Monika Müller.

Über 80 Prozent sind geimpft: In Wolfsburg ist die Impfquote vergleichsweise hoch. Quelle: Britta Schulze

Neues Impfzentrum im CongressPark

In Vorbereitung auf eine vierte Impfung eröffnet die Stadt Anfang April ein neues Impfzentrum im CongressPark. Dort fanden bereits im vergangenen Jahr über 100 000 Corona-Impfungen statt. Anders als 2021 wird nicht das gesamte Veranstaltungszentrum als Impfzentrum dienen, sondern nur die sogenannte „Blackbox“. Das neue Angebot ersetzt die bisherigen Impfzentren in der City-Galerie und im VfL-Fanhaus – diese Angebote laufen Ende März aus.

Mobiles Impfzentrum im CongressPark: Anfang April geht es an den Start. Quelle: Britta Schulze

Stadt richtet Hotline für Corona-Fragen ein

Mit den Infektionen steigt auch die Zahl der Fragen zum Virus. Die Stadt hat deshalb eine täglich besetzte „Corona-Hotline“ eingerichtet. Montags bis Freitags von 9 bis 15 Uhr können Bürgerinnen und Bürger unter der Rufnummer 05361/285050 ihre Fragen rund um das Thema Corona stellen. Es ist auch möglich, per Email Kontakt mit dem Beratungsteam aufzunehmen: Hierfür steht die Email-Adresse fragenzucorona@stadt.wolfsburg.de zur Verfügung.

Es muss FFP2-Maske getragen werden. Quelle: dpa

