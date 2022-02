Wolfsburg

Omikron lässt die Zahlen täglich in die Höhe schnellen: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag 498 neue Corona-Fälle in Wolfsburg gemeldet, am Vortag waren es 400. Der Inzidenzwert ist dadurch auf 1589,1 (Vortag 1414,7) gestiegen.

In den vergangenen sieben Tagen verzeichnete das RKI damit insgesamt 1968 neue Corona-Infektionen in der VW-Stadt. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Wolfsburg 13 939 Menschen mit dem Virus angesteckt. In Zusammenhang mit dem Corona-Virus sind in der VW-Stadt 128 Menschen verstorben. In Niedersachsen liegt die Inzidenz am Donnerstag bei 1180,2 (Vortag: 1180,2). Im Nachbar-Landkreis Gifhorn ist der Wert am Donnerstag auf 1354,8 gestiegen (Vortag: 1266,2), in Helmstedt ist er hingegen wieder etwas gesunken und liegt bei 114,5 (Vortag: 1147,3).

Niedersächsische Hospitalisierungsrate steigt

Auf der Intensivstation des Klinikums wird laut Divi-Intensivregister Stand Donnerstagmorgen weiter ein Covid-19-Patienten behandelt, der auch invasiv beatmet werden muss.

Die niedersächsische Hospitalisierungsrate ist auch am Mittwoch weiter gestiegen auf 11,6 (Vortag: 11,4). Der Anteil der Corona-Intensivpatienten liegt weiter bei 5,8 Prozent.

Wolfsburg liegt bei den Corona-Impfungen weiter vorne

Die Impfquote in Wolfsburg liegt bei den Erstimpfungen mittlerweile bei 83,2 Prozent (Stand: 7. Februar). Niedersachsenweit sind durchschnittlich 77,8 Prozent der Menschen einmal gegen Corona geimpft, bundesweit 76 Prozent. Bei den Booster-Impfungen schneidet Wolfsburg ebenfalls weiter auffällig gut ab: Während bundesweit durchschnittlich 54,3 Prozent der Bürgerinnen und Bürger eine dritte Corona-Impfung erhalten haben und in ganz Niedersachsen durchschnittlich 58,6 Prozent, sind es in der VW-Stadt stolze 74 Prozent.

Erste Apotheke in Wolfsburg beginnt am Samstag mit Impfungen

Apothekerinnen und Apotheker können in dieser Woche mit Corona-Schutzimpfungen starten. In Wolfsburg soll es ab kommenden Samstag, 12. Februar, zunächst in der easy-Apotheke am Laagberg ein entsprechendes Angebot geben. In der Zukunft könnten es laut Apothekerkammer Niedersachsen noch mehr werden, da die entsprechenden Schulungen bei vielen noch liefen oder noch bevorstünden. Seit Dienstag, 8. Februar sollen über das Portal www.mein-apothekenmanager.de Apotheken zu finden sein, die Schutzimpfungen gegen COVID-19 anbieten.

Corona-Demos am Montag

Am Montag werden in Wolfsburg wieder Corona-Demonstrationen erwartet: Der Schweigekreis hat angekündigt um 17.30 Uhr für jeden Wolfsburger, der an Covid-19 verstorben ist, auf der Rathaustreppe eine Kerze anzuzünden. Die Organisatoren haben die Demo vor einigen Wochen als Gegenveranstaltung zu den sogenannten „Montagsspaziergängen“ ins Leben gerufen. Ein solcher Spaziergang von Kritikern der Corona-Maßnahmen wird am Montag voraussichtlich ebenfalls wieder durch die Wolfsburger Innenstadt ziehen.

Menschenkette vor dem Rathaus: Der Schweigekreis trifft sich um 17.30 Uhr. Zeitgleich läuft der Montagsspaziergang von Kritikern der Corona-Maßnahmen. Quelle: Roland Hermstein

Impfen vor der Haustür

Die Stadt bietet neue Impfangebote an: Das Gesundheitsamt impft mit seinen mobilen Teams in den kommenden Wochen verstärkt in den Wolfsburger Ortsteilen. Jeweils von 13 bis 19 Uhr werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen für Personen ab 12 Jahren angeboten. Geimpft wird mit mRNA-Impfstoffen (BioNTech/Moderna) entsprechend der aktuellen Stiko-Empfehlungen. Eine vorherige Terminvereinbarung oder Anmeldung über das Impfportal ist nicht erforderlich, je nach Aufkommen kann es allerdings zu Wartezeiten kommen.

Das sind die Termine:

– Brackstedt: 9. Februar, Alte Schule, Zum Badekoth 25

– Neindorf: 16. Februar, Gemeindehaus, Kirchstraße 16

– Sülfeld: 23. Februar, Mehrzweckhalle (Clubraum), Dorfstraße 10

– Hattorf: 2. März, Raum zum Wachsen e.V., Plantage 86

– Wendschott: 9. März, Alte Schule, Wendenstraße 14

– Ehmen: 16. März, Gemeindehaus, Am Küsterberg 9

– Velstove: 23. März, Ort wird noch bekannt gegeben

– Kästorf: 30, März- Mehrzweckhalle (Clubraum); Im Wiesengrund 21

– Nordsteimke: 6. April, Sporthalle (Nebenraum), Steinbekerstraße 35

Telefonische Impfberatung für Unentschlossene

Ergänzend dazu startet die Stadt Wolfsburg in der kommenden Woche eine telefonische Impfberatung für bisher nicht geimpfte Bürgerinnen und Bürger an. Zunächst jeweils dienstags und donnerstags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr steht unter Tel. 05361 28-5090 ein Ärzteteam bereit, um über die Impfung gegen Corona aufzuklären und Fragen zu beantworten. „Wir wollen für alle Bürgerinnen und Bürger, die Fragen zu Corona haben oder unsicher sind, ob sie sich impfen lassen sollen, ein Angebot und eine qualifizierte Anlaufstelle schaffen“, so Gesundheitsdezernentin Monika Müller.

Über 80 Prozent sind geimpft: In Wolfsburg ist die Impfquote vergleichsweise hoch. Quelle: Britta Schulze

Neuerung bei der Buchung von Impfterminen für Kinder

Die Stadt hat in der vergangenen Woche Änderungen bei der Vergabe von Terminen für die Impfung von Kindern im Fanhaus angekündigt: Bislang buchten Eltern von Fünf- bis Elfjährigen den Termin für die Erstimpfung über das niedersächsische Impfportal. Den Termin für die Zweitimpfung bekamen sie dann im Fanhaus mitgeteilt. Das ändert sich bei allen Terminen ab dem 10. Februar: Eltern müssen dann auch die zweite Impfung über das Impfportal des Landes buchen. Sie bekommen den Folgetermin nicht mehr vor Ort im Impfzentrum. Die Stadt empfiehlt, die Termine für Erst- und Zweitimpfung direkt zusammen im Impfportal zu buchen. Zwischen den beiden Impfungen sollten mindestens drei und maximal sechs Wochen liegen. Termine sind online unter www.impfportal-niedersachsen.de oder per Telefon unter 0800/99 88 66 5 erhältlich.

Impfungen für Kinder: Ab dem 10. Februar ändert sich das Verfahren zur Terminbuchung. Quelle: dpa

Neues Impfzentrum im CongressPark geplant

In Vorbereitung auf eine mögliche vierte Impfung für Erwachsene plant die Stadt momentan die Eröffnung eines Impfzentrums im CongressPark. Voraussichtlich ab Ende März soll es an den Start gehen. Dort fanden bereits im vergangenen Jahr über 100 000 Corona-Impfungen statt. Anders als 2021 soll zukünftig allerdings nicht das gesamte Veranstaltungszentrum als Impfzentrum dienen, sondern nur die sogenannte „Blackbox“.

Mobiles Impfzentrum im CongressPark: Ende März soll es an den Start gehen. Quelle: Britta Schulze

Stadt richtet Hotline für Corona-Fragen ein

Mit den Infektionen steigt auch die Zahl der Fragen zum Virus. Die Stadt hat deshalb eine täglich besetzte „Corona-Hotline“ eingerichtet. Montags bis Freitags von 9 bis 15 Uhr können Bürgerinnen und Bürger unter der Rufnummer 05361/285050 ihre Fragen rund um das Thema Corona stellen. Es ist auch möglich, per Email Kontakt mit dem Beratungsteam aufzunehmen: Hierfür steht die Email-Adresse fragenzucorona@stadt.wolfsburg.de zur Verfügung.

Impfungen für Kinder: Im VFL-Fanhaus wird weiter geimpft. Quelle: Britta Schulze

Stadt verändert Quarantäne-Vorschriften

Die Stadt hat die zudem Quarantäne-Vorschriften verändert, diese neuen Regeln gelten jetzt.

Stadt verlängert Maskenpflicht auf Wochenmärkten und Versammlungen

Die Stadt hat angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante mehrere Allgemeinverfügungen verlängert: So gelten die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, KN 95 beziehungsweise eines gleichwertigen Schutzniveaus auf Wochenmärkten sowie bei angemeldeten und unangemeldeten Versammlungen noch mindestens bis zum 10. Februar. Gleiches gilt für die tägliche Testpflicht für Mitarbeitende in Kindertagesstätten.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann: „Die Ausbreitung der Omikronvariante betrachten wir natürlich sehr genau.“ Quelle: Boris Baschin

Klinikum Wolfsburg verschärft Zutrittsregeln

Das Klinikum Wolfsburg hat angesichts der Omikron-Variante die Zutrittsregeln verschärft: Alle Patientinnen und Patienten, die ambulant behandelt werden, müssen einen negativen Covid-19-Test vorweisen – das gilt auch für Kinder. Besuche sollen ebenfalls mit Testung weiterhin möglich bleiben.

Sogenannte Winterruhe verlängert – das ist zu beachten:

Die sogenannte Winterruhe wurde verlängert und gilt nun bis zum 23. Februar. Unabhängig von regionalen Fallzahlen gelten in ganz Niedersachsen die Corona-Regeln der Warnstufe 3. Ungeimpfte dürfen sich nur mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Private Zusammenkünfte von geimpften und genesenen Personen sind mit bis zu zehn Personen zulässig. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mit eingerechnet, ebenso wenig Betreuungspersonen.

Treffen mit mehr als zehn Personen sind in Warnstufe 3 auch draußen nur noch zulässig, wenn alle Teilnehmenden geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sind (2G-plus-Regel). Nur Menschen, die ihre Auffrischungsimpfung bereits erhalten haben oder nach den bisher als vollständig geltenden Impfungen zusätzlich vor Kurzem von der Infektion genesen sind, müssen sich nicht testen lassen.

Seit Dezember werden auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit dem Vakzin geimpft. Quelle: Stefan Sauer

3G-Regel beim Optiker

Bei körpernahen Dienstleistern wie Friseuren, Optikern, Tattoo-Studios und Co. gilt wieder die 3G-Regel. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte die zuvor eingeführte 2G-plus-Regel für diese Bereiche gekippt.

Es muss FFP2-Maske getragen werden. Quelle: dpa

Im Einzelhandel in Wolfsburg gilt die 2G-Regel – allerdings muss eine FFP2-Maske in allen Geschäften getragen werden. In Bus und Bahn ist ebenfalls eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

Diese Corona-Regeln gelten zum Schulstart in Wolfsburg

An den Schulen läuft der Unterricht in Präsenzunterricht. Alle Personen müssen eine medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) tragen, auch Kinder unter 14 Jahren. Stoffmasken sind nicht erlaubt. Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen sich dreimal pro Woche testen. Die Wolfsburger Schulen melden aktuell keine größeren personellen Ausfälle – ebenso das Klinikum nicht.

Realschule Fallersleben: Direktorin Almut Henkel zeigt die Selbsttests für Schüler. Quelle: Britta Schulze

Alle aktuellen Corona-Regeln hat die WAZ hier für Sie aufgelistet.

Von der Redaktion