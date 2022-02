Das Robert-Koch-Institut hat am Samstag einen weiteren Corona-Todesfall für Wolfsburg gemeldet. Es gab 435 Neuinfektionen. Die Inzidenz ist dadurch wieder gestiegen auf 1658,6.

