Die Sieben-Tage-Inzidenz in Wolfsburg ist, wie befürchtet, wieder gestiegen: auf 82,4. Außerdem gibt es einen weiteren Todesfall und 30 neue Infektionen. Seit Donnerstag gilt eine neue Allgemeinverfügung: Die 3-G-Regeln gelten in allen öffentlich zugänglichen, aber geschlossenen Räumen – auch in der Gastronomie.