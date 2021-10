Die Sieben-Tage-Inzidenz in Wolfsburg liegt am Freitag, 15. Oktober, bei 80,7. In den letzten sieben Tagen gab es 100 neue Infektionsfälle, von Donnerstag auf Freitag kamen 13 hinzu. Am Donnerstag hatte das RKI einen weiteren Todesfall gemeldet, damit stieg die Zahl der mit covid-19 Verstorbenen auf 95.