Kunstmuseum Wolfsburg öffnet am Samstag wieder für Besucher

Die Wolfsburger Kultureinrichtungen planen den Neustart nach der Corona-Zwangspause. Das Kunstmuseum ist von Samstag, 9. Mai, an wieder für Besucher geöffnet. Bundesweit dürfen Kultureinrichtungen wie Museen und Galerien bereits ab Donnerstag unter strengen Auflagen wieder öffnen. Noch keine Starttermine gibt es bislang für Phaeno und Autostadt.

„Wir freuen uns außerordentlich, nach acht Wochen der Schließung am kommenden Samstag endlich wieder das Kunstmuseum für unsere Gäste öffnen zu können“, sagte Pressesprecherin Dr. Katharina Derlin am Dienstag. Um für die Sicherheit der Besucher zu sorgen, hat das Museum eine Reihe von Maßnahmen vorbereitet. „Wir haben eine Ausstellungsfläche von 800 Quadratmetern, weshalb wir die Besucherzahlen auf maximal 80 Personen beschränken“, erklärte Derlin. Im Museum steht Desinfektionsmittel bereit, die Mitarbeiter tragen Masken und bei Bedarf hat das Museum auch Masken für Besucher vorrätig. Die Aufsicht werde zudem darauf achten, dass alle den vorgegebene Mindestabstand einhalten.

Kunstmuseum zeigt Fotografie-Ausstellungen

Das Museum zeigt ab Samstag die erste europäische Museumsausstellung der US-amerikanischen Künstlerin Barbara Kasten. Unter dem Titel „Zwischenwelten“ sind außerdem Exponate von Ulrich Hensel zu sehen. Die beiden Fotografie-Ausstellungen hat das Museum bereits jetzt bis zum 8. November verlängert, da sie durch die achtwöchige Corona-Pause deutlich verspätet eröffnen.

Noch ist das Schloss verlassen: Die kulturellen Einrichtungen im und um das Schloss wollen bald jedoch bald wieder öffnen. Quelle: Britta Schulze

Städtische Museen bereiten sich vor

Die Stadt Wolfsburg hat die Öffnung ihrer Museen ebenfalls angekündigt. Die Verwaltung schließt nicht aus, dass die Städtische Galerie, das Stadtmuseum und das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum bereits am Donnerstag öffnen, darauf festlegen will sie sich die Stadt jedoch nicht. Sie warte stattdessen ab, wie die Vorbereitungen in den einzelnen Einrichtungen voranschreiten. Kulturdezernent Dennis Weilmann sagt: „Wir befinden uns derzeit in enger Abstimmung mit Ordnungs- und Gesundheitsamt, um die Hygieneauflagen, Besuchersteuerung und weitere Vorkehrungen final zu besprechen.“

Im Planetarium, das der Stadt gehört, laufen ebenfalls die Planungen für die Wiedereröffnung. Dazu zählen ein Hygienekonzept und Überlegungen, wie die Besucher sich im Kuppelsaal verteilen können. Einen möglichen Termin für die Wiedereröffnung gebe es allerdings noch nicht.

Museumsbund: Regeln für Besucher Die Museen und Kultureinrichtungen orientieren sich bei ihren Maßnahmen an der Allgemeinverfügung der Stadt. Wichtige Empfehlungen zur Wiedereröffnung hat außerdem der Deutsche Museumsbund herausgegeben. Er schlägt unter anderem eine schrittweise Öffnung der Ausstellungen und eine Begrenzung der Besucherzahlen vor. Außerdem rät er zu erweiterten Öffnungszeiten und speziellen Zeitfenstern für Risikogruppen. Darüber hinaus empfiehlt der Museumsbund gut durchdachte Konzepte zur Besucherführung und die Bereitstellung von Desinfektionsmittel und Schutzmasken. Infoplakate sollen die Besucher auf Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen hinweisen. Die Museen sollen zudem insbesondere bei Touch-Screens oder Audio-Guides verschärft auf Hygiene achten und ihr Räumlichkeiten insgesamt häufiger reinigen. Der Museumsbund warnt davor, dass die Maßnahmen für die Museen eine zusätzliche finanzielle Belastung bedeuten. Einem erhöhten Personalbedarf durch die Hygienevorschriften stünden geringere Einnahmen durch die reduzierten Besucherzahlen entgegen. Die Interessenvertretung der Museen fordert von der Politik und den Trägern daher, die Museen finanziell zu unterstützen.

Kunstverein will schnell eröffnen

Der Wolfsburger Kunstverein hat bereits alle Vorbereitungen für die Wiedereröffnung seiner Ausstellung im Schloss getroffen: „Wir würden gerne schnell eröffnen“, sagt Leiter Dr. Justin Hoffmann. Er ergänzt: „Wir haben eine Einbahn-Wegeführung eingerichtet, Masken für Leute, die selbst keine haben, und Desinfektionsmittel.“ Da der Verein mit seiner Ausstellung im Schloss ist, muss er mit der Eröffnung allerdings darauf warten, dass die Stadt das Gebäude für Besucher freigibt.

Autostadt und Phaeno wollen abwarten

Die Autostadt bleibt erstmal zurückhaltend. Der Erlebnispark wolle die weiteren Entscheidungen der Bundesregierung am Mittwoch abwarten, teilt Pressesprecherin Anja Kreß mit. Die Bundesregierung berät an diesem Tag über die Auswirkungen der bisherigen Lockerungen und das weitere Vorgehen. „Wir haben natürlich alle Vorkehrungen getroffen, um zeitnah wieder loszulegen“, so Kreß. Eine konkrete Nachricht hat die Autostadt-Sprecherin allerdings: „Unsere Bäckerei ,Das Brot’ macht den ersten Schritt und ist ab Freitag wieder geöffnet.“

Das Phaeno verweist ebenfalls auf die Beratungen der Bundesregierung am Mittwoch und wartet darüber hinaus auf konkrete Vorgaben von der Stadt. Pressesprecherin Martina Flamme-Jasper hält eine Eröffnung in dieser Woche für „eher unwahrscheinlich“. Sie sagt aber auch: „Wir sitzen selber auf heißen Kohlen und warten darauf, dass es wieder losgehen kann.“ Das Phaeno habe die Ausstellung umgeräumt und breitere Wege angelegt. Da auf absehbare Zeit keine Schulklassen die Einrichtung besuchen können, überlege das Science-Center zudem, zunächst nur an den Wochenenden zu öffnen.

Von Melanie Köster