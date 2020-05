Stadt Wolfsburg geht von Einbußen in Höhe von 120 Millionen Euro aus

Wolfsburg

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind enorm. Auch die Finanznot der Kommunen verschärft sich in zum Teil besorgniserregender Weise. Deutschlandweit sollen Schätzungen zufolge etwa zwöf Milliarden Euro allein an Gewerbesteuern wegfallen. Gerade auch in Wolfsburg mit Volkswagen Werk macht sich dies bemerkbar. Hilfe erhofft sich die Politik vom „Kommunalen Solidarpakt“, den Bundesfinanzminister Olaf Scholz derzeit plant. Wie sich dieser konkret auf die Wolfsburger Finanzen auswirken könne, will die SPD-Ratsfraktion jetzt von der Verwaltung wissen. Eine entsprechende Anfrage wurde gestellt.

Einbußen in Höhe von 120 Millionen Euro

Die Wolfsburger Verwaltung rechnet mit einer weiteren Verschlechterung des Jahresergebnisses von über 120 Millionen Euro. „Wir gehen davon aus, dass wir mehr als 100 Millionen Euro nicht einnehmen werden, auf der anderen Seite aber mehr Ausgaben haben werden“, informiert Stadtkämmerer Andreas Bauer. Hinzu kämen erhebliche Rückgänge bei der Einkommen- sowie Umsatzsteuer.

„Ein Nachtragshaushalt wird ohne Wenn und Aber notwendig werden“, betont Ralf Krüger, finanzpolitischer SPD-Sprecher, angesichts dieser Zahlen. „Die Vorschläge der KGST sowie alle Investitionsvorhaben müssen noch einmal durchgesehen beziehungsweise auf den Prüfstand“, so Krüger. Eine Forderung, die auch andere politische Fraktionen im Rat schon geäußert haben.

Hilfe aus dem komunalen Rettungsschirm ?

Hilfe soll aus Berlin kommen. Um den Kommunen finanziellen Handlungsspielraum zu verschaffen, damit sie in der Lage sind, ihren Anteil an der Konjunkturbelebung zu leisten, will Finanzminister Olaf Scholz einen „kommunalen Solidarpakt“ auflegen. Dieser enthält 11,8 Millionen Euro zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen. Der kommunale Rettungsschirm ist aus Bauers Sicht dringend notwendig.

Um weitere Klarheit zu bekommen, hat die SPD-Fraktion eine Ratsanfrage zum Thema „Kommunaler Solidarpakt“ gestellt: Welche Auswirkungen sich für die Stadt Wolfsburg ergeben können und wie die kommunalen Spitzenverbände den kommunalen Rettungsschirm bewerten. „Wir brauchen Aussagen von der Verwaltung über den zusätzlichen finanziellen Spielraum, der sich für Wolfsburg aus dem kommunalen Solidarpakt ergeben könnte“, sagt SPD-Ratsmitglied Ingolf Viereck, der die Ratsanfrage angestoßen hatte. „Wir haben die Aufgabe, die heimische Wirtschaft gerade in der Krisenzeit weiter zu fördern. Investitionen mit Augenmaß müssen erfolgen, heimische Unternehmen und Handwerker müssen Aufträge erhalten. Sparen um des Sparens willen kann sehr teuer werden, wenn man an den falschen Stellen spart!“

