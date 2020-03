Wolfsburg

Die WAZ berichtet für Sie täglich von den neuesten Entwicklungen in der Corona-Krise. Bei uns lesen Sie die wichtigsten Nachrichten aus der Stadt, der Region und Niedersachsen. Hier haben wir für Sie die wichtigsten Artikel rund um die Epidemie in Wolfsburg zusammengefasst.

Die große Übersicht: Alles auf einem Blick

Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen aus Wolfsburg: Auf unsere Spezial-Themenseite finden Sie alle Artikel zum Thema Coronavirus auf einen Blick.

Zahl der Verdachtsfälle und Ansteckungen: Wie ist der aktuelle Stand?

Wie viele Menschen sind in Wolfsburg und in Niedersachsen mit dem Coronavirus infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen – laufend aktualisiert.

Diese Veranstaltungen und Termine in Wolfsburg fallen aus

Konzerte, Sport-Events, Messen und Märkte – immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt und immer mehr Einrichtungen schließen. Hier finden Sie eine Übersicht.

Auswirkungen der Corona-Krise: Ab Montag werden Schulen und Kitas geschlossen. Quelle: Felix Kästle/dpaFelix Kästle/dpa

Die Entwicklung in der Corona-Krise in Wolfsburg hat am Freitag stark an Fahrt aufgenommen. Die Stadt Wolfsburg hat weitere Maßnahmen getroffen, um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Hier finden Sie weitere wichtigsten Texte des Tages zu diesem Thema:

Nach drei bestätigten Corona-Fällen in Wolfsburg : Die Stadt kommt zum Stillstand

Am Freitagnachmittag wurden drei Wolfsburger positiv auf Corona getestet. Die Stadt schließt zahlreiche öffentliche Einrichtungen.

Schulen und Kitas schließen: Notfallbetreuung für einige Kinder

Schulen und Kitas in Wolfsburg sind am Montag wegen des Coronavirus geschlossen. Die Stadt unterstützt mit einer Notfallbetreuung. Hier lesen Sie, für welchen Personenkreis die Notfallbetreuung eingerichtet wird.

Jobcenter Wolfbsurg verschärft Sicherheitsvorkehrungen

Das Coronavirus hat auch für das Jobcenter in Wolfsburg Folgen. Um seine Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen, wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen.

Diese Auswirkungen hat die Corona-Krise auf den Busverkehr

Wer in diesen Tagen mit einem Bus fahren will und noch kein Ticket hat, muss sich auf einen geänderten Ablauf einstellen.

So leiden Wolfsburgs Geschäfte und Lokale unter der Krise

Geschäfte, Restaurants und Museen in Wolfsburg verspüren einen deutlichen Rückgang bei den Besucherzahlen. Manche Gastronomiebetriebe fürchten sogar um ihre Existenz.

