Corona-Krise führt zu neuen Formen des Gedenkens in Jüdischer Gemeinde

Wolfsburg

Den verstorbenen Angehörigen während des Zweiten Weltkriegs wird derzeit in der Jüdischen Gemeinde in Wolfsburg gedacht. Erstmals hängen papierne Gedenktafeln an der Wand des Gemeindezentrums. Die Aktion ist entstanden, da wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie der Gedenktag für die Holocaust-Opfer nicht wie gewohnt begangen werden konnte.

Auch die Feierlichkeiten zum 8. Mai, dem Tag des Endes des Zweiten Weltkriegs, können in diesem Jahr nicht stattfinden. So kam man in der Jüdischen Gemeinde auf die Idee, über die Zeit vom Yom HaShoa, dem Holocaust-Gedenktag, bis zum 8. Mai aller Angehörigen zu gedenken, die während des Zweiten Weltkrieges ihr Leben verloren haben.

Gemeindemitglieder kommen aus der Region Wolfsburg und Braunschweig

Der Vorsitzende Dimitri Tukuser, seine Stellvertreterin Ella Zimanenko und Gemeindemitglied Juri Vernikovski riefen alle Mitglieder der kleinen Jüdischen Gemeinde an, die sich über Wolfsburg und Braunschweig erstreckt. Tukuser entwarf dann die Gedenkblätter.

„Die meisten sind Gefallene der Roten Armee“, erklärt er. Aber auch andere Schicksale sind dokumentiert, wie das einer Mutter, die mit ihrem Kind lebendig in einen Brunnen geworfen wurde und dort jämmerlich starb. Sogar ein amerikanischer Kampfpilot ist unter den Gefallenen.

„Wir haben noch gar keinen richtigen Namen für das hier“, sagt Dimitri Tukuser und zeigt mit dem Arm auf die Wand. Die Aktion war sehr spontan entstanden, um die Zeit des Gedenkens zu nutzen. In der Gemeinde ist das sehr gut angekommen. Somit ist jetzt zumindest schon klar, dass es auch im nächsten Jahr eine Art Gedenkwand geben wird, unter welchem Namen auch immer.

Die Gemeinde rückt virtuell zusammen

Für die kleine liberale Jüdische Gemeinde ist das Zusammenleben während der Corona-Krise genauso schwierig wie für alle anderen. „Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die wird mittlerweile sehr viel stärker genutzt, als das früher der Fall war“, erklärt Tukuser. Insgesamt seien über die Ferne die Kontakte innerhalb der Gemeinde sehr viel intensiver geworden. Man rückt virtuell zusammen.

Auch das Pessach-Fest, einer der wichtigsten Festtage des jüdischen Glaubens, der in die Osterzeit fällt, musste in diesem Jahr komplett ausfallen. Das Fest erinnert an den Auszug der Israeliten aus Ägypten. „Wir hatten schon alles bestellt dafür“, sagt Tukuser. Schließlich entschied sich der Vorstand, alles an die Gemeindemitglieder zu verteilen und auch die Bücher mit den entsprechenden religiösen Texten zum Fest zu verschenken.

Aufklärung über Fake-News

Ansonsten versucht die Gemeinde, deren Mitglieder zum Großteil aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion stammt, zu informieren und auch über Fake-News aufzuklären. „Es kursiert viel im Internet“, betont Dimitri Tukuser. „Wir versuchen, so gut es geht aufzuklären.“

Von Robert Stockamp