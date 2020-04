Solidarität wird in diesen Tagen in Wolfsburg großgeschrieben. Auch die Änderungsschneiderei Turun aus Kästorf leistete mit dem Ortsrat einen Beitrag in der Corona-Krise. Schon bald klingeln die Ortsratsmitglieder an den Türen von Senioren in Kästorf und Sandkamp.