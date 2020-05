Spenden in der Krise: Wolfsburger stehen zum Tiergehege am Klinikum

Mitte-West

Völlig überwältigt sind der Vorstand des Fördervereines und die Mitarbeiter des Tiergeheges am Klinikum von den vielen Spenden, die seit dem Spendenaufruf in der Corona-Krise eingegangen sind. Mit so einer breiten Unterstützung habe niemand zu rechnen gewagt. Über 2500 Euro sind zusammengekommen. „Es ist toll zu wissen, dass die Wolfsburger in schweren Zeiten hinter dem Tiergehege stehen“, sagt Vorsitzende Marianne Blisse.

Das Tiergehege auf dem Klieversberg wird ehrenamtlich von einem Förderverein betrieben. Zwei Tierpfleger kümmern sich um das Wohl der Tiere. Instandhaltung und Reparaturen werden von den Mitgliedern des Fördervereins durchgeführt. Bei verschiedenen Arbeitseinsätzen werden sie dabei von Bürgern und Arbeitskollektiven unterstützt. „Diese Hilfe ist auch dringend notwendig“, berichtet Wolfgang Schulze, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins.

Gehegewart führt Reparaturen im Tiergehege durch

Schulze ist regelmäßig mit Gehegewart Ingolf Hackl im Tiergehege unterwegs, um Reparaturen durchzuführen. Als das Tiergehege für Besucher wegen der Corona Pandemie geschlossen werden musste, brachen auch die Spenden ein. Diese sind für den Erhalt des Tiergeheges wichtig.

Tiergehege: Ingolf Hackel pflegt die Anlage. Quelle: Roland Hermstein

Schließung wegen Corona: „Das war schmerzlich“

„Für uns war es sehr schmerzlich, als wir das Tiergehege für Besucher schließen mussten. Ostern ist unser Saisonstart und viele Besucher hinterlassen im Tiergehege auch kleine Spenden“, sagt Kassenwartin Martina Breier. Für den Erhalt des Tiergeheges zähle jeder Euro und jede Hand, die mit anpacke. Gemeinsam sagen sie Danke, für die großartige Unterstützung.

