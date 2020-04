Corona: Diese Wolfsburger Restaurants liefern nach Hause

Wolfsburg

Not macht erfinderisch: Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus müssen Restaurants in Wolfsburg seit dem 21. März geschlossen bleiben. Um selbst zu überleben und weiterhin für die Kunden da zu sein, haben sich einige Gaststätten neue Konzepte überlegt.

„Normalerweise geht es bei uns darum, wie wir die Gerichte auf dem Teller schön anrichten. Jetzt müssen sie vor allem in die Plastikbox passen“, beschreibt Melanie Perricone vom Nordsteimker Lindenhof ihren Arbeitsalltag in der Corona-Krise. Im „Lindenhof“ können die Kunden mittags und abends Essen bestellen und es entweder selbst abholen oder sich von Perricone und ihren Mitarbeitern bringen lassen: „Der Lieferservice richtet sich unter anderem an Ältere, die momentan nicht so gerne vor die Tür gehen wollen“, sagt Perricone. Die Gastronomin hält ihren Betrieb auch deshalb am Laufen, um die Jobs der Mitarbeiter zu sichern: „Es läuft sehr gut, wir können uns nicht beschweren. Aber: Es ist natürlich nichts im Vergleich zum normalen Geschäft, sondern es sind eher lebenserhaltende Maßnahmen.“

Immerhin die Kosten werden gedeckt

Kurzarbeit und Existenzängste – die kennt auch Herkules Pantazis, der in Vorsfelde das griechische Restaurant Athos in Vorsfelde betreibt: „Wir sind froh, dass wir unsere Kosten decken können.“ Im Athos können Kunden essen abholen, ab einem Bestellwert von 30 Euro liefert Pantazis alle Gerichte der Speisekarte nach Hause. „Wir sind immer noch in der Eingewöhnungsphase. Wir haben keine Geschäftswagen, sondern fahren mit unseren Privatautos. Zum Glück haben wir drei Telefone, so können wir alle Anrufe annehmen.“ Dem Restaurant helfen einige treue Kunden: „Ich möchte mich bei unseren Stammkunden dafür bedanken, dass sie uns auch jetzt unterstützen.“

Herkules Pantazis liefert seine griechischen Gerichte jetzt auch zu den Kunden nach Hause. Quelle: Elena Pliaka

Arbeiten zur Abwechslung

Im Restaurant Aalto im Alvar-Aalto-Kulturhaus läuft der Betrieb bisher eher schleppend. Inhaberin Alesia Yesilnur bietet „Antipasti To Go“ an, sie sagt: „Finanziell lohnt es sich für uns bis jetzt nicht. Aber ich wohne hier im Zentrum und kann etwas Abwechslung gebrauchen, deshalb mache ich das weiter.“ Das Angebot sei eine gute Möglichkeit, um weiter für die Kunden da zu sein und von ihnen nicht vergessen zu werden. Yesilnur vermutet angesichts der Zurückhaltung der Wolfsburger: „Ich habe den Eindruck, dass viele momentan lieber zu Hause selber kochen, weil sie jetzt Zeit haben.“

Alesia Yesilnur bietet ihren Kunden „Antipasti to go“ an. Quelle: Aalto Restaurant

Wie Yesilnur erging es Huseyin Yildiz vom Bagelladen Gaest in der Porschestraße: Er richtete zunächst einen Lieferdienst ein, musste sein Lokal aber mittlerweile doch schließen: „Wir verkaufen frische Ware, die können wir nicht tagelang liegen lassen. Wenn ich am Ende mehr wegschmeißen muss, als ich verkaufe, dann lohnt es sich nicht.“ Yildiz hofft deshalb wie viele Gastronomen darauf, dass die Krise nicht mehr allzu lange anhält.

WAZ unterstützt Gastronomen

Um die lokalen Gastronomen und andere Unternehmen zu unterstützen, hat die WAZ die Plattform #supportyourlocal (www.hilfsportal.online/waz/) ins Leben gerufen. Über sie können Gewerbetreibende aus Wolfsburg kostenlos auf sich aufmerksam machen.

Lesen Sie mehr: So hilft die WAZ Geschäften in der Corona-Krise.

Restaurants mit Abholservice oder Lieferdienst Restaurant Aalto: Antipasti to go oder Nudelgerichte, Abholung, Vorbestellung mind. 2-3 Stunden vorher unter 05361/8912218. Restaurant Achillion Vorsfelde: Griechische Küche, Di-Fr von 17 bis 21 Uhr, Sa-So von 12 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21 Uhr, Abholung, Vorbestellung unter 05363/975348. Restaurant Athos Vorsfelde: Griechische Küche, Mo bis So von 12 bis 21 Uhr, Abholung oder Lieferung, Vorbestellung unter 05363/7715. Hotel & Restaurant Blume Kästorf: Schnitzel, Spargel und Kartoffeln, 12 bis 15 Uhr, Abholung, Vorbestellung unter 05361/61332. Brackstedter Mühle: Eintöpfe und Suppen, Mo-Fr von 12 bis 16 Uhr, zur Abholung, je Eintopf gehen drei Euro gehen an die Wolfsburger Tafel, Infos unter 05366/900. Restaurant Haveli: Indische Küche, Di bis So von 11 bis 14 Uhr und 17 bis 20 Uhr, Abholung, Vorbestellung unter 05361/7003185. Trattoria Incontri: Italienische Küche, Di-Sa von 11.30 bis 22 Uhr, So ab 16 Uhr Lieferung und Abholung, Vorbestellung unter 05361/437254. Lindenhof Nordsteimke: Klassiker und Saisonales, 11.30 bis 20 Uhr, Abholung oder Lieferung, Vorbestellung unter 0172/5432768. Smoking Palace: Halal Restaurant, So-Do von 15 bis 22 Uhr, Fr-Sa von 15 bis 23 Uhr, Lieferservice, Vorbestellung unter 01522/2930780. Die WMG hat außerdem Informationen zur Unterstützung lokaler Betriebe zusammengestellt. Einen Überblick, welche Angebote Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleister und Einrichtungen im Bereich Kultur und Freizeit derzeit haben, gibt es auf einer neuen Homepage der WMG: https://marktplatz.wmg-wolfsburg.de/

Von Melanie Köster