Corona-Krise: Solo-Selbstständige fühlen sich im Stich gelassen

Bund, Land und Stadt Wolfsburg haben in der Corona-Krise bisher vieles richtig gemacht. Vor allem mit ihren Sofortprogrammen für Unternehmen und Unternehmer. Eine Gruppe allerdings fühlt sich im Stich gelassen: die Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmer der VW-Stadt. Die WAZ sprach mit drei Wolfsburgern über ihre Probleme. Die übrigens ganz zarte Morgenluft wittern: Alle 16 Landeswirtschaftsminister haben sich mit ihrem Anliegen an die Bundesregierung gewandt mit der Bitte um schnelle Hilfe.

Kaum Betriebskosten

Worum geht es? In den aktuellen Förderprogrammen können Selbstständige Hilfe beantragen, um ihre laufenden Betriebskosten zu decken. Etwa Miet- oder Leasingkosten. Aber: „Viele Solo-Selbstständige haben kaum Betriebskosten“, betont Bastian Zimmermann, Ratsherr der Linken. Sie würden ja oft zu Hause arbeiten und hätten weder Leasingverträge noch teure Büros.

Aber: Sie haben Lebenshaltungskosten. „Die sie aber mit der staatlichen Förderung nicht begleichen dürfen“, stellt Zimmermann klar. Das heißt im Klartext: Solo-Selbstständige müssten sich arbeitslos melden und Arbeitslosengeld und weitere staatliche Hilfen (etwa Mietzuschuss) beantragen. Für Bastian Zimmermann ein Unding: „Zumal es ja im allerersten Förderprogramm des Landes bereits eine Regelung gab.“

Geld zum Leben fehlt

Die stellte Bedürftigen neben der Förderung der Betriebskosten zusätzlich 1180 Euro zum „Leben“ zur Verfügung. Die Gewerkschaft Verdi nennt das „einen fiktiven Unternehmerlohn“. Quasi das Geld, das er monatlich mindestens verdienen muss, damit er sein Leben finanzieren kann. Baden-Württemberg zahlt diese 1180 Euro monatlich immer noch – als einziges Bundesland. „In Niedersachsen fiel der Passus bei der Zusammenlegung von Bundes- und Landesförderung heraus“, erklärt Bastian Zimmermann.

Er ist übrigens selbst von dieser Regelung betroffen – er arbeitet in einer eigenen Werbeagentur mit einem weiteren Kollegen (ebenfalls betroffen) und einem Auszubildenden (nicht betroffen). Als Ratsherr habe er sich in den Besprechungen zwischen Verwaltungsvorstand und Fraktionssprechern immer wieder für diese Regelung stark gemacht – „Unterstützung habe ich nie bekommen“, sagt er. „Dabei hätte die Stadt durchaus in Vorleistung gehen und das Geld zahlen können.“ Zudem startete er eine Online-Petition – die viele Betroffene unterstützt haben.

Solo-Selbstständige unzufrieden

Bislang ergebnislos, wie Thorsten Nieß betont: Der DJ und Eventveranstalter (Hochzeitsmesse, Hallenflohmarkt) ist wie Bastian Zimmermann von dem Förderwirrwarr betroffen: „Wir bekommen stattdessen zu hören, dass wir ja eine private Arbeitslosenversicherung hätten abschließen können – aber dieses Geld muss man ja erst einmal haben.“ Der selbstständige Fotograf Matthias Leitzke macht auf ein weiteres Problem aufmerksam: „Bekomme ich Hartz IV, muss ich jeden kleinen Fotoauftrag gegenrechnen.“ Ein unnötiger bürokratischer Aufwand, findet auch Bastian Zimmermann.

Hoffen auf die Landesminister

Und nun? „Nun hoffen wir darauf, dass die Initiative der Wirtschaftsminister aller Bundesländer von der Bundesregierung umgesetzt wird“, sagt Bastian Zimmermann. „Ja, das wäre eine Superlösung“, betont Matthias Leitzke. „Ja, es würde wirklich helfen“, ergänzt Thorsten Nieß. Verdi-Chef Frank Werneke ist gedanklich schon einen Schritt weiter: Zahlt der Bund nicht, sollen die Bundesländer die Kosten übernehmen. Damit wäre allen schnell und vorbildlich geholfen.

Von Carsten Bischof