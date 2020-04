Corona-Krise: So läuft das Home-Office für Wolfsburgs Abgeordnete

Wolfsburg

Auch Landtag und Bundestag befinden sich im Corona-Krisenmodus. Wolfsburgs Abgeordnete arbeiten derzeit größtenteils von zuhause aus, nur noch die wichtigsten Sitzungen der Ausschüsse finden statt. Die Politiker berichten über ihren neuen Arbeitsalltag:

Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer ( SPD )

Die 54-Jährige wurde 2013 erstmals in den Niedersächsischen Landtag gewählt. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung sowie im Unterausschuss für Verbraucherschutz.

„Man muss sehr diszipliniert sein“: Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer (SPD) im Home-Office. Quelle: privat

Frau Glosemeyer, Deutschland bleibt zu Hause, auch die Abordneten. Wie lange sitzen Sie schon im Home-Office?

Seit der offiziellen Schließung der Schulen. Ich habe daraufhin alle meine MitarbeiterInnen ins Home-Office geschickt und anschließend mich selbst.

Mit welchen technischen Schwierigkeiten mussten Sie sich im Home-Office herumschlagen?

Telefonkonferenzen gehören jetzt zu meinem täglichen Tagesablauf. Natürlich gibt es mal Netzschwierigkeiten. Man muss allerdings auch sehr diszipliniert sein, was das Thema Wortmeldungen anbelangt. Das lässt sich nicht so gut durch den Organisator koordinieren und ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Da muss ich mich auch in Selbstdisziplin üben.

Und welche technischen Tools nutzen Sie?

Zoom und Skype. Allerdings werde ich auf allen Kanälen von Bürgerinnen und Bürgern kontaktiert: WhatsApp, Messenger, Facebook, Mail, Telefon und Instagram. Das ist auch gut so. Ich bin immer gern vor Ort und rede mit den Menschen. Jetzt ist es in einer anderen Form, aber ich kann trotzdem die Anliegen direkt beantworten. Zudem habe ich mich dazu entschieden, an vorerst zwei Terminen eine Telefonsprechstunde anzubieten. Wer in Corona-Zeiten ein Anliegen hat, das er oder sie gern mit mir besprechen würde, kann mich am Mittwoch, 15. April, um 17 Uhr oder am Montag, den 20. April, um 14 Uhr unter meiner Büronummer Tel. 05361-8905291 erreichen. Ich habe für beide Termine jeweils zwei Stunden eingeplant und freue mich auf den persönlichen Austausch.

Was ist möglich im Home-Office, und was bleibt jetzt liegen oder muss verschoben werden?

Natürlich müssen der direkte Kontakt und Veranstaltungen verschoben werden. Politische Initiativen sind schwieriger abzustimmen, auch mit anderen Fraktionen. Corona ist selbstverständlich das vorrangige und dringendste Thema, sodass andere Themen erst einmal warten müssen.

Wie läuft die Arbeit als Abgeordnete, wenn man für alle Absprachen auf Telefon und Mails zurückgreifen muss? Finden überhaupt noch Sitzungen statt?

Ich gehöre dem Sozialausschuss an und dieser ist für alle gesundheitlichen Fragestellungen in dieser Zeit natürlich höchst gefordert. Der Ausschuss tagt weiterhin mit allen gesundheitlichen Vorkehrungen wöchentlich. Zweimal die Woche gibt es Telefonkonferenzen der SPD-Landtagsfraktion und die kommunale politische Arbeit wird auch über Telefonkonferenzen abgedeckt.

Was fällt Ihnen bei der Arbeit im Home-Office schwer?

Mir fehlt der persönliche Kontakt und auch mal das Flurgespräch mit meinen Kolleginnen und Kolleginnen sowie das Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Denn Kreativität wird über Telefonkonferenzen eher selten entfaltet.

Können Sie dieser Art des Arbeitens auch etwas Positives abgewinnen?

Man arbeitet fokussierter.

Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs ( SPD )

Der Wolfsburger zog 2017 als Direktkandidat der SPD in den Bundestag ein. Der 35-Jährige ist Mitglied des Wirtschaftsausschusses sowie im Ausschuss Digitale Agenda.

„Jeder kann und muss einen Beitrag leisten“: Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs (SPD) im Home-Office. Quelle: privat

Herr Mohrs, Deutschland bleibt zu Hause, auch die Abordneten. Wie lange sitzen Sie schon im Home-Office?

Die letzte komplette Sitzungswoche im Bundestag in Berlin endete am 13. März. In der Woche danach wurden bereits viele Termine aufs Telefonieren verlegt. Am 24. März gab es noch die Ratssitzung mit dem Doppelhaushalt und dann am Tag darauf einen wichtigen Sitzungstag in Berlin. Hier wurde der Weg für die Hilfspakete freigemacht. Seitdem arbeite ich komplett von zu Hause aus. Insgesamt ist mir bewusst, wie privilegiert ich bin: Mein Arbeitsplatz ist sicher und ich kann von Daheim arbeiten. Vielen geht es da gerade ganz anders!

Mit welchen technischen Schwierigkeiten mussten Sie sich im Home-Office herumschlagen? Und welche technischen Tools nutzen Sie?

Ich bin es gewohnt, an unterschiedlichen Orten zu arbeiten. Meine Hauptarbeitsmittel sind aktuell das Handy und der Laptop. Ich verbringe viel Zeit in Telefon- oder Videokonferenzen. Das gilt insbesondere für die Arbeitsgruppen, aber auch für die Sitzung des Wirtschaftsausschusses oder Absprachen mit Ministerien, Kollegen sowie Unternehmen und Menschen aus der Region. Mit der Ratsfraktion tauschen wir uns zweimal wöchentlich über Video-Konferenzen im Netz aus. Ich nutze da alle möglichen Tools, zum Beispiel Skype, Jitsi, GoToMeeting. Natürlich läuft nicht immer alles reibungslos. Da verschwindet schon mal ein Teilnehmer komplett oder der Ton fällt aus.

Was ist möglich im Home-Office, und was bleibt jetzt liegen oder muss verschoben werden?

Das Abarbeiten von Mails und die Vorbereitung von Sitzung funktioniert von zuhause aus ganz gut und es ist manchmal auch mehr Zeit, um Dinge in Ruhe zu lesen – wenn das Telefon nicht klingelt. Mir fehlen die direkten Gespräche und Begegnungen sehr. Es gibt zwar viele Gespräche und Austausch über Mails und soziale Netzwerke mit Bürgern und Unternehmen – aber das ist nicht das gleiche. Insbesondere aus der Wirtschaft erhalte ich viele Anfragen zu den Hilfsangeboten von Bund und Land. An zwei Samstagen habe ich jeweils vier Stunden Telefonsprechstunde angeboten. Die Resonanz hat mich selbst etwas überrascht. Als Politik leben wir aber eigentlich von den direkten Begegnungen!

Die Struktur des Arbeitstags im Home-Office fällt vielen schwer, was ist ihr Tipp? Wie gut gelingt Ihnen die Trennung von Arbeit und Privatem?

Der Tagesrhythmus geht einfach ein bisschen verloren. Normalerweise stehe ich früh auf, mache Sport, frühstücke, fahre dann zur Arbeit und mache irgendwann Feierabend. Jetzt geht das alles ineinander über – und das jeden Tag. Da ist jetzt natürlich vor allem Disziplin angesagt. Wichtig für mich ist gerade jetzt das regelmäßige Laufen. Da bekomme ich den Kopf frei.

Können Sie dieser Art des Arbeitens auch etwas Positives abgewinnen?

Man hat für manche Sachen mehr Zeit. Man hat weniger Termine, klar. Es kommt niemand ins Zimmer geplatzt mit irgendeinem Anliegen. Dafür klingelt das Telefon noch öfter. Viele erleben aber auch, dass ein paar Tage Home-Office funktionieren können. Aber auf Dauer ist es schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Zumal viele auch ihre Kinder nun zu Hause betreuen. Das klappt natürlich auch unterschiedlich gut.

Bundestagsabgeordnete Pia Zimmermann ( Die Linke )

Die Wolfsburger Abgeordnete Pia Zimmermann ist pflegepolitische Sprecherin von Die Linke und seit 2013 Mitglied des Bundestages. Die 63-Jährige arbeitet im Ausschuss für Gesundheit sowie im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur.

„Es gibt eine wahre E-Mail-Flut“: Bundestagsabgeordnete Pia Zimmermann (Die Linke) muss derzeit von zuhause aus arbeiten. Quelle: privat

Frau Zimmermann, wie lange sitzen Sie schon im Home-Office?

Seit dem 23. März ist für mein Berliner Team, mein Wolfsburger Team und für mich Homeoffice angesagt. Ich möchte weder mein tolles Team, noch meinen Mann und meine Familie, noch mich selbst einem unnötigen Risiko aussetzen.

Mit welchen technischen Schwierigkeiten mussten Sie sich im Home-Office herumschlagen?

Da bin ich vielleicht etwas altmodisch, aber für uns galt immer die Anwesenheitspflicht im Büro. Mit Home-Office hatten wir also wenig Erfahrung. Die Rechner zuhause müssen mit speziellen Zertifikaten ausgestattet werden, dass wir auf das Intranet des Bundestages Zugriff haben. Es gab Tausende von Anfragen an die Bundestags-IT in wenigen Tagen. Letztlich hat alles gut geklappt. Wir kommunizieren durchgehend über WhatsApp und Signal. Natürlich führe ich viele Gespräche am Telefon. Es gibt eine wahre E-Mail-Flut. Eher neu für uns sind die Videokonferenz-Tools Zoom und alfaview. Ich sitze täglich mehrmals in solchen Konferenzen.

Was ist möglich im Home-Office, und was bleibt jetzt liegen oder muss verschoben werden?

Auch wir müssen alles, was eine körperliche Präsenz voraussetzt, in die Onlinewelt verschieben. Ich finde das schade, weil ich das Treffen von Angesicht zu Angesicht mehr schätze. Wir können unsere tollen Pflegekonferenzen und Feierabendgespräche in Niedersachsen nicht mehr so durchführen, wie wir wollen. Das wurmt mich schon, denn die finde ich sehr wichtig, gerade jetzt in der Situation. Auf der anderen Seite: Wir lernen nun neue Formate kennen, das bringt auch Spaß. Ich bin im Gesundheitsausschuss des Bundestages tätig. Man kann sich vorstellen, was da gerade los ist. Ich und mein Team stehen unter Hochdruck.

Die Struktur des Arbeitstags im Homeoffice fällt vielen schwer, was ist ihr Tipp? Wie gut gelingt Ihnen die Trennung von Arbeit und Privatem?

Wir haben für die Büros eine „Teamzeit“ festgelegt, in welcher die gesamte Kommunikation stattfinden soll. Gerade mit meiner Büroleitung spreche ich oft auch außerhalb der Teamzeit, das geht oft nicht anders. Aber uns war wichtig: Es darf nun zu keiner totalen Entgrenzung von Arbeitszeiten kommen. Wir haben auch eine feste Mittagspause eingeplant. Das funktioniert ganz gut. Das Private und die Arbeit zu trennen, ist bei mir kaum möglich. Meine Familie kennt das schon. Das ist gerade jetzt nicht immer einfach. Aber ich nehme mir regelmäßig die Zeit, nur für meine Familie da zu sein.

Können Sie dieser Art des Arbeitens auch etwas Positives abgewinnen?

Ich muss sagen, dass ich das persönliche Gespräch im „realen Leben“ mehr mag als die völlige Verlagerung in die Onlinewelt. Wir hängen doch ohnehin alle schon zu viel am Smartphone und am Rechner. Andererseits tut ein kleines Technik-Update auch ganz gut. Vieles findet nun am Bildschirm statt und man merkt mit zunehmender Erfahrung: Das funktioniert auch ganz gut.

Von Christian Opel