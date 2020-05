Corona-Krise: Schöne Geschichten von Senioren gesucht

Wolfsburg

Keine gemeinsamen Nachmittage, keine Sing- und Sportgruppen, stattdessen lange Tage allein zu Hause: Die Corona-Krise hat vor allem den Alltag von Wolfsburgs Senioren stark verändert. Die sozialen Kontakte, Beschäftigungs- und Bewegungsangebote sowie die gemeinsame Zeit und der Austausch mit Gleichgesinnten fehlen. Zugleich sind aber neue Aktionen entstanden, die so viel Hoffnung geben: Ob kleine Begegnungen in der Nachbarschaft und in Hausgemeinschaften, Unterstützung beim Einkaufen oder andere Erlebnisse – es gibt vieles, das positiv überrascht und berührt.

Geldpreise für besondere Texte

Besondere Geschichten in einer besonderen Zeit: Unter diesem Motto starten die Seniorenkoordinatoren der Freien Wohlfahrtsverbände in Wolfsburg ( AWO, Caritas, Diakonie, DRK, Der Paritätische) gemeinsam mit der WAZ und der Volksbank BraWo einen Schreibwettbewerb. Sie sind Senior oder Seniorin und haben in der Corona-Zeit etwas Erfreuliches erlebt? Dann teilen Sie diese schöne Erfahrung, indem Sie sie aufschreiben. Ob handschriftlich oder am Computer, schildern Sie uns Ihr schönes Erlebnis, damit andere davon erfahren und sich mit Ihnen freuen können in dieser eher freudlosen Zeit. Eine Jury wählt die drei besten Beiträge aus – Platz 1 wird mit 300 Euro prämiert, Platz 2 mit 200 und Platz 3 mit 100 Euro.

Anzeige

Ausgewählte Geschichten erscheinen in der WAZ

Handschriftliches schicken Sie bitte an den Caritasverband Wolfsburg e.V., Antonius-Holling-Weg 8 + 10, 38440 Wolfsburg, Mails gehen an seniorenarbeit@caritas-wolfsburg.de Rückfragen beantwortet gern Annika Scharenberg, Telefon (0 53 61) 8 90 09 12. Einsendeschluss ist der 15. Juni 2020, Ende Juni werden die Gewinner bekannt gegeben. Die WAZ wird ausgewählte Beiträge veröffentlichen, sämtliche eingereichten Texte werden später in einem kleinen Heft und auf den Internetseiten der Wohlfahrtsverbände erscheinen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Von der Redaktion