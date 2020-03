Wolfsburg

In Wolfsburg gibt es jetzt einen Gabenzaun für Obdachlose: Menschen in Not können sich an einem Zaun im Schachtweg in Plastiktüten verpackte Lebensmittel und Hygieneartikel abholen.

In ganz Deutschland entstehen derzeit sogenannte Spenden- oder Gabenzäune für Obdachlose, damit sie zum Beispiel an Lebensmittel kommen. Wegen der Corona-Pandemie haben viele soziale Einrichtungen schließen müssen.

Mehrere Spendentüten wurden abgeholt

Wer den Gabenzaun in Wolfsburg eingerichtet hat, ist nicht bekannt. Im Laufe des Wochenendes wurden bereits mehrere Spendentüten von dem Zaun im Schachtweg abgeholt.

Bundesweit stoßen die Gabenzäune auf geteiltes Echo. Manche Kommunen kritisieren, dass bei Lebensmittelspenden unklar sei, ob Hygienestandards eingehalten werden.

