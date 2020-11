Wolfsburg

„Mega Deals“, Masken und mehr Kontrollen: Der „Black Friday“ ist als großer Schnäppchentag mittlerweile auch für den Wolfsburger Einzelhandel ein wichtiger Tag. Während sich viele Geschäfte über mehr Kunden gefreut haben dürften, hat die Polizei in der Innenstadt und im Heinenkamp verstärkt die Einhaltung der Abstandsregeln und der Maskenpflicht kontrolliert. Das Ergebnis: Die allermeisten Besucher verhielten sich vorbildlich, bis zum frühen Abend verzeichnete die Polizei keine zehn Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln.

Die Polizei muss bis zum Nachmittag keine zehn Anzeigen schreiben

Am Freitagmittag herrschte im Heinenkamp und in der Innenstadt zwar Betrieb, wirklich eng wurde es aber nicht. Im Untergeschoss der City-Galerie legte der Wolfsburger DJ Kool Vibez passend zu den noch bis einschließlich Samstag laufenden „Black Price Days“ Black-Music auf. Lange Schlangen vor den Geschäften blieben jedoch aus. Von den angekündigten Kontrollen der Polizei war bei einem WAZ-Spaziergang vom Rathaus zu den Designer Outlets und zurück nichts zu sehen.

Abwarten und Abstand halten: Die Designer Outlets waren am Freitag gut besucht. Die Polizei und ein Sicherheitsdienst kontrollierten die Einhaltung von Maskenpflicht und Abstandsregeln. Quelle: Roland Hermstein

In die Designer Outlets kamen am „Black Friday“ mehr Besucher als erwartet

Die angekündigten 45 Beamten und das Ordnungsamt seien aber tatsächlich unterwegs gewesen, bekräftigt Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Er erklärt: „Da in der Innenstadt nicht so ein Trubel war, haben sie sich vor allem in den Designer Outlets aufgehalten.“ Insgesamt hätten sich die Wolfsburger aber trotz des Einkaufsstresses vorbildlich verhalten – bis zum späten Nachmittag schrieb die Polizei weniger als zehn Anzeigen. Zumeist sei es bei Verwarnungen geblieben, etwa wenn Personen die Maske nicht richtig getragen haben. Zum Vergleich: In den fünf Tagen vor dem „Black Friday“ musste die Polizei 202 Anzeigen wegen Missachtungen der Corona-Regeln fertigen.

DOW reißt Pavillon ab In den Designer Outlets Wolfsburg ( DOW) reißen Arbeiter aktuell den Pavillon neben dem Nike-Shop ab. „Die Mietfläche wird ersatzlos gestrichen“, berichtet Center-Manager Michael Ernst. Es handele sich um eine bereits seit Längerem geplante Optimierungsmaßnahme, die das Center noch attraktiver machen soll. Für die Fläche ist deshalb auch kein neues Gebäude vorgesehen.

Center-Manager Michael Ernst bestätigte, dass in den Designer Outlets Wolfsburg ( DOW) am Freitag viel Betrieb war. „Es ist voller, als wir es erwartet hätten. Das zeigt, dass Bedarf da ist.“ Vor Shops für Handtaschen oder Turnschuhen bildeten sich teils lange Schlangen. Nicht nur Polizei und Ordnungsamt hatten das Outlet-Centers beobachtet: „Wir haben heute mehr Sicherheitspersonal im Einsatz. Es kontrolliert, dass die Abstände und die Maskenpflicht eingehalten werden“, so Ernst. Das Center habe bewusst nicht den „Black Friday“ beworben, sondern eine ganze „Black Week“. Sie geht noch bis einschließlich Montag, den 30. November: „In der aktuellen Situation ist es wichtig, Entzerrung zu schaffen.“

Die Maskenpflicht: Sie gilt vom Wolfsburger Rathaus bis zu den Designer Outlets. Quelle: Roland Hermstein

Die Wolfsburger sind hinsichtlich der Kontrollen geteilter Meinung

Bei den Besuchern auf den Bänken vor der City-Galerie stießen die Kontrollen der Polizei auf geteilte Meinungen. „Drinnen finde ich es in Ordnung, aber Kontrollen draußen gehen mir zu weit“, meinte Carsten Krüger (53). Renate Neumann (72) fand hingegen: „Man merkt, dass es durch den Black Friday voller ist. Ich finde die Kontrollen deshalb gut. Es gibt viele, die ohne Maske herumlaufen.“ Angelika (68) und Werner (68) Barnieck äußerten Verständnis für beide Seiten: „Natürlich macht es so nicht wirklich Spaß, zu shoppen. Wir besorgen nur das Nötigste. Aber so ist es aktuell halt. Wir wollen doch alle, dass die Pandemie bald vorbei ist.“

