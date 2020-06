Zuletzt hätten sich hunderte Menschen in der Kneipenmeile Kaufhof aufgehalten und gegen Corona-Auflagen verstoßen. Mit Blick auf das Sommer-Wetter und das letzte VfL-Heimspiel wollen Polizei und Stadt Wolfsburg an diesem Wochenende konsequent durchgreifen – auch eine Schließung der Kneipenmeile ist möglich.

Corona-Regeln: Polizei und Stadt Wolfsburg wollen am Wochenende durchgreifen

