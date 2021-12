Corona-Kontrollen: Die meisten Wolfsburger halten sich an die Regeln

Wolfsburg

Polizei und Ordnungsamt haben in Wolfsburg am Donnerstag die Einhaltung der Corona-Regeln überprüft – und dort nur wenig zu beanstanden gehabt. Nur ein Verstoß gegen die ­3G-Regel sei zur Anzeige gebracht worden, außerdem führten die Beamtinnen und Beamten mehrere ermahnende Gespräche. Insgesamt wurden in der Stadt Wolfsburg und den Kreis Helmstedt bei dem landesweiten Schwerpunkteinsatz 1700 Personen kontrolliert. „Es ist erfreulich gewesen, dass sich nahezu alle Bürger an die Vorschriften gehalten haben“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Kontrolle von Maskenpflicht und 3G-Regelungen in Bussen

Der Schwerpunkt der Kontrollen war die Überwachung des ÖPNV. Neben den Fahrgästen in den Bussen wurden auch Kundinnen und Kunden in den Geschäften in der Innenstadt überprüft. „Die Kontrollmaßnahmen an verschiedenen Örtlichkeiten verliefen störungsfrei und wurden von der Öffentlichkeit durchweg positiv aufgenommen“, so Figge. Von 8 bis 20 Uhr seien rund 30 Polizeibeamtinnen und -beamte sowie Mitarbeitende des Wolfsburger Ordnungsamtes im Einsatz gewesen.

Eine der Regelungen wird am selben Tag außer Kraft gesetzt

An Haltestellen oder in Bahnhöfen sowie in Bus und Bahn gilt die 3G-Regel, mitfahren dürfen also nur vollständig Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete. Fahrgäste müssen eine FFP2-Maske tragen. Kurios: Eine der kontrollierten Regelungen ist bereits wieder obsolet. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte die 2G-Regelung im niedersächsischen Einzelhandel am Donnerstagnachmittag außer Kraft gesetzt.

