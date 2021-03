Wolfsburg

Die Inzidenzzahlen steigen – und damit steigt auch das Arbeitspensum in den Gesundheitsämtern, die die Kontakte von Corona-Infizierten nachverfolgen sowie wesentlich mehr PCR-Tests durchführen müssen als noch vor einigen Wochen. Familie Timm hatte sich an die WAZ gewandt, weil die Kontaktnachverfolgung in ihrem Fall ziemlich hakte. Die Berichterstattung der WAZ mit der Überschrift „Nachverfolgung von Corona-Kontakten: Wolfsburg ist zwei Tage im Verzug“ stieß allerdings auf Kritik im Rathaus. Redakteurin Andrea Müller-Kudelka sprach darüber mit der Gesundheitsdezernentin Monika Müller.

Frau Müller, ich kann verstehen, dass ihnen die Überschrift nicht gefällt...

Unsere Beschäftigten fühlten sich vor den Kopf geschlagen, als sie das lesen mussten! Sie arbeiten seit mehr als einem Jahr daran, die notwendige Arbeit so schnell wie möglich zu erledigen, um die Pandemie einzudämmen – das gilt für Wolfsburg und ich bin mir sicher, dass es auch für das Gesundheitsamt in Helmstedt gilt.

Genau da lag ja aber doch auch ein Problem – bei der Informationsübermittlung von einem Amt zum anderen, oder?

Die Zusammenarbeit über die Stadtgrenze hinaus läuft eigentlich sehr gut. Das Problem war in diesem Fall vor allem die Erreichbarkeit der Betroffenen, denn es braucht natürlich immer eine gültige Telefonnummer oder zumindest eine aktuelle Adresse, um Quarantänen überhaupt aussprechen zu können. Von unserer Seite aus wurde, soweit ich weiß, hier kein Fehler gemacht. Das soll jetzt nicht heißen, dass uns in unserer Arbeit keine Fehler unterlaufen... Gerade Corona hat sicherlich überall Lernprozesse erfordert, die auch mit Fehlern verbunden sind und waren. Auch bei uns. Es soll aber schon deutlich werden, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Für dieses Wissen sind wir auf die Mitarbeit der Betroffenen und vor allem korrekte Angaben angewiesen, denn es muss schnell gehen.

Und ich bin bei meinen Recherchen auf die Aussagen der Beteiligten angewiesen und habe im Artikel beide Standpunkte gegenübergestellt. Aber wichtigere Frage ist meiner Ansicht nach, ob bei steigenden Inzidenzzahlen eine Nachverfolgung durch die Behörden überhaupt noch möglich ist – egal, wie viele Stunden die Beschäftigten arbeiten...

Mit einer Inzidenz über 50 wird die Nachverfolgung zunehmend schwierig, ab einer Inzidenz von 100 ist eine zeitnahe Ermittlung von Kontaktpersonen mit den aktuellen Personalkapazitäten nicht gesichert. Hier müsste dann aufgestockt werden. Umso wichtiger ist es, dass sich Betroffene kooperativ zeigen, damit es so gut und schnell wie möglich läuft und infolgedessen Infektionsketten unterbrochen werden können.

Von Andrea Müller-Kudelka