Corona: Klinikum Wolfsburg rechnet mit Verlust von 2,9 Millionen Euro

Das Wolfsburger Klinikum rechnet durch die Corona-Pandemie mit einem Verlust von 2,9 Millionen Euro – trotz Ausgleichszahlungen des Bundes. Das ist nicht so viel wie bisher befürchtet, noch im Juni wurde ein Defizit von bis zu zehn Millionen Euro erwartet. Allerdings handele es sich nur um einen Schätzwert, erklärte die stellvertretende Klinikdirektorin Katrin Stary am Mittwochabend im Klinikumausschuss: „Wir können noch nicht alle Auswirkungen auf das Jahresergebnis abschätzen.“ Derzeit stockten die Verhandlungen mit den Krankenkassen über die Budgets.

Mehrkosten seien beispielsweise für Schutzausrüstung und Sicherheitsdienst entstanden. Das größere Problem seien aber Mindereinnahmen durch weniger Behandlungen von Patienten. Die Menschen schöben offenbar nicht zwingend notwendige Behandlungen auf, so Klinikumsdirektor Wilken Köster. Dabei spielt wohl auch das Besuchsverbot eine Rolle. „Die Nachfrage lässt zu wünschen übrig. Wir müssen damit rechnen, dass die eine oder andere Behandlung nicht angetreten wird aus Angst, allein im Krankenhaus zu liegen oder sich zu infizieren“, meinte auch Wolfsburgs Gesundheitsdezernentin Monika Müller.

Die neue Kinderklinik soll Mitte Januar ihren Betrieb aufnehmen

Das Besuchsverbot bleibe wegen der hohen Infektionszahlen bestehen, selbst wenn die ­7-Tage-Inzidenz kurzfristig unter 50 auf 100 000 Einwohner fallen sollte. „Wenn es Impfungen gibt und Schnelltests in ausreichendem Maße verfügbar sind, lässt sich das noch einmal diskutieren“, so Müller.

Gute Nachrichten gibt es zur neuen Kinderklinik: Nach den Verzögerungen durch einen Wasserschaden soll der Betrieb voraussichtlich Mitte Januar starten, kündigte Köster an. Zwar stünden noch Sanierungsmaßnahmen im Erdgeschoss an, aber dort werde eine Übergangslösung für die Notfallambulanz geschaffen. „Es ist eine gute Botschaft für alle Familien, dass die alte Kinderklinik mit dem Charme der 50er-Jahre nun Geschichte ist“, sagte Köster. Die offizielle Eröffnung werde wohl im Frühjahr erfolgen. Die neue Chefärztin der Kinderklinik, Prof. Jaqueline Bauer, stellte sich im Klinikumsausschuss vor und berichtete über ihre Pläne, ein Ernährungszentrum für Kinder und Familien einzurichten.

Neue Kinderklinik: Nach den Verzögerungen durch einen Wasserschaden soll der Betrieb nun Mitte Januar starten. Quelle: Roland Hermstein

Corona-Sonderprämie für besonders belastete Beschäftigte im Klinikum

Außerdem können sich die Beschäftigten im Klinikum, die durch die Corona-Pandemie besonders belastet sind, über eine Sonderprämie freuen. Aus dem Sonderfond Gesundheit des Bundes erhält das Klinikum 237 500 Euro. Nun werde mit dem Personalrat abgesprochen, welche Mitarbeiter eine Prämie erhalten sollen. Das Geld soll dann bis Ende Dezember an die Beschäftigten ausgezahlt werden, sagte Köster. Die Prämie ist steuer- und sozialversicherungsfrei.

Das Hin und Her um Fördergeld zur Verbesserung der IT-Sicherheit dauert an. Das Klinikum hatte bereits im März 2019 Fördermittel aus dem Krankenhausstrukturfond II beantragt. Es geht um eine Summe von 3,4 Millionen Euro, unter anderem für den Bau eines neuen Rechenzentrums. Doch während das Land fordert, das Geld aus dem Strukturfond zu nehmen, sehen die Krankenkassen die Zuständigkeit mit dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beim Land. „Wir hoffen, dass dieses Ping-Pong-Spiel Mitte Dezember aufhört“, sagte Köster. Dann endet eine Frist im Planungsausschuss des Landes. Neben Wolfsburg hätten auch Kliniken in Lüneburg und Rotenburg/ Wümme sowie die Elbe Kliniken Stade-Buxtehude Mittel für die IT-Infrastruktur in Höhe von insgesamt 15 Millionen Euro beantragt – und im Strukturfond stünden immerhin rund 300 Millionen Euro zur Verfügung. „Schade, dass man bei so einem wichtigen Thema wie Cyberangriffen die Häuser im Regen stehen lässt“, sagte Köster. „Ich finde es fahrlässig, das auszusitzen. Es geht um die Sicherheit von Patienten“, ergänzte Müller.

