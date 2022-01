Wolfsburg

Klassenfahrten aller niedersächsischen Schulen werden wegen der Omikron-Variante des Coronavirus bis zum Beginn der Osterferien am 4. April abgesagt. Das hat das Kultusministerium jetzt festgelegt. Schüler und Lehrer aus Wolfsburg akzeptieren die neue Regel und planen dafür Tagesfahrten, diese sind weiterhin erlaubt. Elternvertreter Alexander Paul spricht sich für Klassenfahrten mit geimpften und genesenen Schülern aus.

Der 10. Jahrgang der Wolfsburger Oberschule wollte für fünf Tage nach Berlin, doch gebucht war die Fahrt für die 136 Schüler noch nicht. „Der Abschlussjahrgang ist enttäuscht, daher wurden den Schülern Tagesfahrten vor den Sommerferien versprochen“, erklärt Schulleiterin Sandra Trümpert-Pätz.

„Unser 10. Jahrgang unternimmt Tagesfahrten“: Rektorin Sandra Trümpert-Pätz von der Oberschule Wolfsburg. Quelle: Britta Schulze

Wolfsburger Schulen planen Tagesfahrten

Am Albert-Schweitzer-Gymnasium wurden keine Klassenfahrten geplant und Rektor Thomas Lohmann findet die Entscheidung des Kultusministeriums sehr vernünftig. „In Anbetracht der aktuellen Situation steht die Gesundheit von Schülern, Kollegen und möglichen Begleitpersonen an erster Stelle“, betont Lohmann.

Albert-Schweitzer-Gymnasium: Rektor Thomas Lohmann begrüßt die Absage der Klassenfahrten. Quelle: Britta Schulze

An der Hauptschule Fallersleben waren nahezu in allen Jahrgängen Klassenfahrten geplant. Die Schüler seien laut dem kommissarischen Schulleiter Nils Obert sehr traurig, da einige Klassen das dritte Mal in Folge nicht auf Klassenfahrt dürfen. „Wir bedauern das ebenfalls, da Klassenfahrten eine positive Seite unserer Schülerinnen und Schüler offenbaren. Grundsätzlich sehen wir diese Fahrten auch als unerlässlich für die Klassenbildung an. Dennoch verstehen wir die Entscheidung“, sagt Obert. Die Lehrer wollen stattdessen durch Tagesausflüge den schulischen Alltag auflockern.

Elternvertreter erklärt umstrittene Lösung

Für die Kinder und Jugendlichen gehe ein weiterer Baustein der sozialen Kontakte verloren, so Elternvertreter Alexander Paul. Das Risiko einer Ansteckung sei aber einfach zu hoch. Der Vorsitzende des Stadtelternrats sagt, dass viele Schüler geimpft seien und er habe vollstes Verständnis, wenn Menschen aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Aber wer sich aus voller Überzeugung nicht impfen lasse, solle die Konsequenzen tragen, erklärt Paul.

Alexander Paul vom Stadtelternrat Wolfsburg spricht sich für Klassenfahrten mit geimpften und genesenen Schülern aus (rechts). Vito Brullo, Vorsitzender vom Stadtschülerrat, kritisiert den Vorschlag, da Schüler nicht ausgeschlossen werden dürften. Quelle: Alexander Paul/ Vito Brullo

Deshalb spricht er sich für Klassenfahrten mit geimpften und genesenen Schülern aus, die sich testen lassen müssten. Ungeimpfte blieben in der Schule. „Ich möchte damit niemanden bestrafen, aber die Sicherheit bei Klassenfahrten muss höher sein. Zudem kann es nicht sein, dass die Mehrheit der Schüler wegen einer Minderheit verzichten muss“, so Paul.

Vito Brullo sieht Vorschlag vom Elternvertreter kritisch

Vito Brullo, Vorsitzender des Stadtschülerrats, sieht den Vorschlag vom Stadtelternrat kritisch, da bei einer Klassenfahrt niemand ausgeschlossen werden sollte. „In den unteren Jahrgängen dürfen die Kinder noch nicht entscheiden, ob sie geimpft werden und somit werden diese Schüler eventuell für die Entscheidung ihrer Eltern bestraft. Das wäre unfair“, erklärt der 16-Jährige.

Eintägige Fahrten sind weiterhin erlaubt Das Kultusministerium hat angesichts der verschärften Corona-Lage einen neuen Erlass festgelegt. Bislang waren Klassenfahrten bis Ende Januar ausgesetzt gewesen, jetzt gilt das Verbot bis zum 3. April. Für eintägige Fahrten muss eine kurzfristige kostenlose Stornierungsfrist von einer Woche vorgesehen werden. Bei Ausflügen sollten die Lehrkräfte überlegen, ob das pädagogische Interesse höher wiegt als das Infektionsrisiko. Schulen in freier Trägerschaft sollten so verfahren wie öffentliche, rät das Kultusministerium.

Brullo geht auf das Gymnasium Fallersleben in die 11. Klasse, in dieser war auch eine Fahrt geplant. „Es ist ärgerlich, da wir uns sehr gefreut haben. Die Absage überrascht mich aufgrund des Infektionsgeschehens nicht“, so Brullo.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig