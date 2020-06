Wolfsburg

Die Lage in Wolfsburg bleibt entspannt. Wie die Stadt am Dienstagnachmittag mitteilte, blieb der Zahl der Corona-Neuninfekte unverändert - es gibt wie auch schon am Montag keine Neuinfekte. Damit liegt die Gesamtzahl der Corona-Infizierten bei 369, davon gelten 262 als genesen. 51 Menschen starben in Wolfsburg infolge Virus-Erkrankung, aktuell werden 56 Corona-Fälle behandelt.

Am Wochenende hingegen ist bekannt geworden, dass es mindestens einen Corona-Fall an der Bunten Grundschule in Detmerode gibt. Ein Kind ist positiv getestet worden – weitere Testergebnisse von Schulkameraden und Pädagogen stehen noch aus. Die Schulleitung ist am Montag darüber informiert worden.

Von der Redaktion