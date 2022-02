Wolfsburg

Die Diskussion über mobile Luftfilteranlagen brandet wieder auf. Anlass ist ein Antrag der CDU im Schulausschuss. Kritikpunkt: Ausgerechnet für die Förderschulen in Wolfsburg sollen keine mobilen Geräte zur Verfügung gestellt werden. „Wir wollen gleiche Voraussetzungen für alle Schulen!“, betonte Constanze Rößler. Stadträtin Iris Bothe und Christoph Andacht erläuterten, warum es aus Sicht der Verwaltung kein Problem ist, dass weder die Peter-Pan-Schule in Alt-Wolfsburg noch die Friedrich-von-Schiller-Schule (FsK) mit ihren zwei Standorten bisher berücksichtigt wurden. Restlos überzeugt ist die Politik aber nicht.

Praxistest überzeugt Peter-Pan-Schule nicht

Ausführlich wurde in Wolfsburg bereits über den Sinn mobiler Luftfilteranlagen für Schulen diskutiert. Das Ergebnis eines Praxistests: Zu laut und zu ineffizient. Erst als andere Kommunen längst viele Klassenräume mit mobilen Filtern ausgestattet hatten, bestellte dann auch die Verwaltung der Volkswagenstadt 115 Geräte für Räume, in denen Lüften nicht möglich ist oder allein möglicherweise nicht ausreicht, um den CO2-Wert und so eventuell die Virenlast in Corona-Zeiten zu senken. „Warum dabei die Förderschulen ausgeklammert werden, kann ich nicht nachvollziehen“, sagt Dirk Reincke, Leiter der Peter-Pan-Schule für geistig und körperlich behinderte Kinder und Jugendliche. Er gibt zu bedenken: „Die Nähe zu den Schülerinnen und Schülern ist bei uns eine Besondere. Einigen muss zum Beispiel Essen angereicht werden. Andere können wegen Beatmungsgeräten keine Maske tragen – oder sie haben Schwierigkeiten damit, sie richtig aufzusetzen.“

Darauf bezieht sich auch der CDU-Antrag. Constanze Rößler führte zur Begründung im Schulausschuss aus, dass bei körperlich und geistig behinderten Kindern zudem sicherlich häufiger mit einem geschwächten Immunsystem zu rechnen sei. Jens Hortmeyer (Bündnis 90/Die Grünen) fragte nach, ob es Daten dazu gibt, wie viele Kinder der beiden Förderschulen in Wolfsburg keine Masken tragen können. Schülervertreter Eric Wiechel bemerkte: „Die Schüler und Schülerinnen in Wolfsburg sind pro Lüftungsanlagen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum das ausgerechnet Förderschulen verwehrt werden soll.“

Unterstützten den Antrag: Antragstellerin Constanze Rößler, Jens Hortmeyer und Eric Wiechel. Quelle: Archiv

Christoph Andacht, Fachbereich Schule, versicherte, die Verwaltung stehe in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt und den Schulen und könne bei Bedarf nachsteuern. Eine Begehung mit der Elternvertretung der Förderschulen sei bereits in Planung und soll voraussichtlich um Ostern herum stattfinden. Andacht wies darauf hin, dass alle Schulen mit CO2 -Ampeln ausgestattet seien und dass die mobilen Filteranlagen das Lüften nicht ersetzen könnten.

Stadträtin Iris Bothe: „Alles andere als fest installierte Anlagen ist nur ein Pflaster fürs gute Gewissen.“ Quelle: Roland Hermstein

Iris Bothe ergänzte, im Kreis Gifhorn seien die Zahlen der Infizierten bekanntlich trotz mobiler Geräte durch die Decke gegangen. „Was gut ist, sind fest installierte Anlagen. Das muss das Ziel sein. Alles andere ist nur ein Pflaster fürs gute Gewissen.“ Zudem zeigten die Infizierten-Zahlen in Wolfsburg, dass die beiden Förderschulen kein Corona-Hotspot seien. „Im Gegenteil: Dort gibt es weniger Fälle als an anderen Schulen oder Kitas. Die Hygieneschutzmaßnahmen und Kontakteinschränkungen helfen offenbar.“

Jetzt sollen Eltern und Lehrkräfte sprechen

Die Zweifel von Kerstin Struth (SPD) konnte Iris Bothe damit zerstreuen. Maike Woelk (FDP) fand es ausreichend, dass Schulen, die Lücken sehen, selbst eine erneute Prüfung anfordern können. Abgestimmt wurde über den Antrag allerdings vorerst nicht: Constanze Rößler zog ihn auf Vorschlag der Ausschussvorsitzenden Dr. Christa Westphal-Schmidt zurück, bis nach den Osterferien aktuelle Stellungnahmen und Berichte aus den Förderschulen und von der Elternvertretung vorliegen. Interessant wäre wohl auch ein Vergleich der Covid-19-Fallzahlen im Vergleich, selbst wenn es sich nur um eine Momentaufnahme handeln kann. Denn Dirk Reincke sagt: „Wir haben in vielen Klassen Corona-Fälle. Aber ich kann das natürlich nicht ins Verhältnis zu den Zahlen anderer Schulen setzen.“

Von Andrea Müller-Kudelka