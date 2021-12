Wolfsburg

Anna Hellriegel schickt ihre Söhne Ian (11) und Lynn Joe (7) kommende Woche, Montag bis Mittwoch, nicht zur Schule. Eltern dürfen entscheiden, ob sie ihre Kinder wegen des Infektionsgeschehens vom Unterricht befreien. Der Unterricht für die anderen Schüler geht derweil weiter, Distanzlernen findet nicht statt. Die Lehrer stellen demnach keine Aufgaben online bereit.

Wolfsburger Schüler lernen am Nachmittag

Ian geht in die 5. Klasse des Ratsgymnasium, er wird bei Klassenkameraden nach den Hausaufgaben und den Aufgaben, die in der Schule bearbeitet werden, nachfragen. „Ich kann erst am Nachmittag lernen und am Vormittag möchte ich Gitarre üben, Lego spielen oder kochen“, erzählt der zehnjährige Wolfsburger.

Am Vormittag wird gespielt und am Nachmittag gelernt: Ian (links) und Lynn Joe (rechts) bleiben von Montag bis Mittwoch zu Hause und holen die Schulaufgaben nach. Quelle: Boris Baschin

Lynn Joe geht in die 3. Klasse der Leonardo-da-Vinci-Grundschule. „In dieser Klasse melden mehr als die Hälfte der Eltern ihre Kinder vom Unterricht ab“, weiß Anna Hellriegel. Schulleiterin Bianca Manusch erklärt, dass vom 20. bis 22. Dezember mit den Kindern an bekannten Inhalten gearbeitet werde. „Den Kindern, die zu Hause bleiben, werden Aufgaben zum Üben und Vertiefen mitgegeben“, so Manusch.

Kinder werden wegen Impfung vom Unterricht befreit

Anna Hellriegel arbeitet in Braunschweig und ist ab 16 Uhr zuhause, ihr Mann arbeitet zu Hause. Dabei könne er sich nicht dauernd um die Kinder kümmern. Dennoch war für die Eltern schnell klar, dass Ian und Lynn Joe vom Unterricht befreit werden. „Die Infektionsgefahr ist aus meiner Sicht zu hoch“, erklärt die 45-Jährige. Ein Grund sei auch, dass sie nicht wüssten, welche Beschäftigten geimpft seien – und welche nicht. „Das ist eine zusätzliche Unsicherheit, und wir wollen alle Risiken minimieren“, betont sie.

Mama Anna Hellriegel überprüft die Aufgaben von Lynn Joe (Foto links). Auf der Lernplattform „Itslearning“ lernen Ian (links) und Lynn Joe, andere Kinder würden nur noch chatten. Quelle: Boris Baschin

Das Weihnachtsfest sei nicht der Grund für die Isolation, sondern die Impfung der Jungs, die in der nächsten Woche stattfinden solle. Zudem kritisiert Hellriegel, dass es an den Schulen keine Luftfilter gebe und somit ständig gelüftet werden müsse. „Die Versprechen der Politiker sind nicht eingelöst worden, auch bei der Digitalisierung hängen wir immer noch hinterher“, so die Wolfsburgerin.

Wolfsburger Mutter hätte Distanzlernen begrüßt

Auf der Lernplattform „Itslearning“ würden keine Arbeitsblätter mehr hochgeladen werden. Stattdessen würden die Kinder chatten. „Viele schreiben auch Quatsch und ich glaube nicht, dass Lehrer Zeit haben, um die ganzen Nachrichten zu lesen“, sagt Ian.

Das müssen Eltern zum Aussetzen der Präsenzpflicht wissen Per formlosem Antrag bei der Schule können Erziehungsberechtigte ihre Kinder vom 20. bis 22. Dezember vom Präsenzunterricht befreien. Distanzlernen findet für diese Schülerinnen und Schüler nicht statt. Die Weihnachtsferien in Niedersachsen finden regulär im Zeitraum von Donnerstag, 23. Dezember, bis Freitag, 7. Januar 2022, statt. Schulbeginn im neuen Jahr ist am Montag, 10. Januar 2022. In der „Sicherheitswoche“ vom 10. bis 14. Januar müssen sich alle Schüler täglich zu Hause per negativem Selbsttest freitesten, bevor sie zum Präsenzunterricht kommen können.

Hellriegel wisse nicht, wie schwierig das Distanzlernen für Lehrer sei. Dennoch hätte sie sich das Szenario vor den Weihnachtsferien gewünscht. Wenn die Aufgaben online stünden, könnten die Eltern ebenfalls nachschauen, was erledigt werden müsse. „In weiser Voraussicht könnten die Lehrer auch am Anfang des Monats aufzeigen, welcher Stoff durchgenommen werden soll. Schließlich sind die Pädagogen auch ohne Corona krank“, so Hellriegel.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig