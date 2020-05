Corona: Jeder Zweite Wolfsburger will nicht ins Freibad

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg will die Freibäder möglichst noch am Pfingstwochenende, spätestens am Pfingstmontag, 1. Juni, für die Besucher öffnen. Wegen der Corona-Pandemie wird es jedoch erhebliche Einschränkungen geben. Was halten die Wolfsburger davon? Bei einer nicht repräsentativen Online-Umfrage der WAZ sprach sich die Mehrheit der Teilnehmer dafür aus, auf den Besuch im Freibad zu verzichten.

56 Prozent der Befragten lehnen Besuch ab

Auf die Frage, ob die sie trotz der Auflagen ins Freibad gehen würden, wählten von den rund 570 Teilnehmer 56 Prozent die Antwortmöglichkeit „Auf keinen Fall. In Zeiten von Corona macht das keinen Spaß.“ Etwa ein Viertel der Befragten (26 Prozent) will trotz der Einschränkungen nicht auf den Sommerspaß verzichten, weitere 18 Prozent sind noch unentschlossen.

Stadt: Bäder sind wichtiges Freizeit- und Sportangebot

Die Stadt ist sich bewusst, dass die Besucherzahlen der Bäder wegen der Auflagen und möglicher Sorgen vor einer Ansteckung wohl weniger hoch ausfallen werden als in den Rekordsommern der Vorjahre.

Trotz oder auch gerade wegen der Einschränkungen in der Pandemie will die Stadt den Freibadbesuch ermöglichen, auch wenn dadurch das Defizit der Betriebe weiter steigen könnte. Wolfsburgs Gesundheitsdezernentin Monika Müller betonte, es gehe in Zeiten eingeschränkter Reisemöglichkeiten darum, Familien eine Möglichkeit der Freizeitgestaltung anzubieten. Zudem sei der Aufenthalt im Wasser ein wichtiges Sportangebot für Menschen mit Bewegungseinschränkungen.

Das sind die Auflagen:

Zu den Auflagen für den Freibadbesuch gehören neben Abstands- und Hygieneregeln eine begrenzte Anzahl der Besucher und Aufenthaltszeit. Besucher sollen sich über ein Onlinebuchungssystem für Zeiträume von zwei bis drei Stunden anmelden können. Zwischen diesen Zeitabschnitten werden die Bäder gereinigt. Duschen und Umkleiden müssen geschlossen bleiben, stattdessen soll es eine Art Garderobenservice geben. Eine Portion Pommes zur Stärkung nach dem Schwimmen könnte es dagegen geben – Gastronomieangebote sollen nämlich erlaubt sein.

Von Christian Opel