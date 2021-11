Corona-Inzidenz liegt bei 188,1 – 48 Neuinfektionen in Wolfsburg

Wolfsburg

Das Robert-Koch-Institut hat am Freitag 48 neue Corona-Fälle in Wolfsburg gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 188,1, die Zahl der insgesamt seit Beginn der Pandemie Infizierten nähert sich damit der Marke 6000. Aufgrund der hohen Infektionszahlen gilt in Wolfsburg seit Donnerstag in vielen Bereichen die 2G-Regel – nur noch Geimpfte und Genesene erhalten Zutritt. Geimpft wird ab sofort immer montgs und freitags von 10 bis 16 Uhr von einem mobilen Team auch in der City-Galerie.

Auf der Intensiv-Station des Klinikums werden zurzeit fünf Covid-19-Patienten invasiv beatmet, das entspricht einer Quote von fast 22 Prozent. Frei ist ein Bett auf der Station.

Hier gilt ab sofort die 2G-Regel

Die 2G-Regel gilt in Wolfsburg seit Donnerstag in geschlossenen Räumen für Gastronomie, Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars, Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbäder und Saunen sowie in Museen, Theatern, Kinos und ähnlichen Kultureinrichtungen, Spielhallen und Wettannahmestellen als Pflicht. Auch Bewirtungsstände auf Weihnachtsmärkten müssen die 2G-Regel anwenden.

Feuerprobe für Schutz-Maßnahmen: Kunst&Licht

Bei der ersten Großveranstaltung unter den neuen Bedingungen – „Kunst&Licht“ in Fallersleben – werden zur Vermeidung von Wartezeiten verschiedenfarbige Bändchen für Geimpfte, Genesene und nur Getestete schon ab 9 Uhr am Denkmalplatz ausgegeben. Die Veranstaltung läuft von 14 bis 21 Uhr, Maskenschutz und 1,5 Meter Abstand sollten von den Besuchenden in der gesamten Altstadt beachtet werden. Der Zugang zu den Geschäften ist auch getesteten Ungeimpften möglich, Essen oder Getränke to go können sie allerdings nicht kaufen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Wolfsburg mittlerweile 5994 Menschen mit dem Coronavirus infiziert; 97 starben mit oder an dem Virus. In Niedersachsen ist der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen von 6,6 auf 6,9 Prozent gestiegen. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 4,8 (Vortag 4,7). Landesweit wurden acht neue Todesfälle gemeldet.

Impfaktion im Rathaus

Schutz vor schweren Verläufen bietet die Impfung. Laut der Stadt sind 70,3 Prozent der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger zumindest einmal gegen Corona geimpft (Stand: 14. November). Um die Zahlen zu steigern, bieten mobile Teams der Stadt „Vor-Ort-Impfungen“ neben dem Gesundheitsamt und in der City-Galerie an. Wolfsburger können dort Erst-, Zweit- oder Drittimpfungen erhalten.

Schnelltests gibt es wieder kostenlos

Aufgrund der angespannten Lage können alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland seit Samstag wieder mindestens einen kostenlosen Corona-Schnelltest in der Woche machen. Das Angebot gilt für alle – egal, ob geimpft, ungeimpft oder genesen.

Infos zu den geltenden Allgemeinverfügungen der Stadt findet man unter www.wolfsburg.de/regelungen.

Von der Redaktion